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Девушки в масках на площади у входа в музей Лувр в Париже.

Франция: вероятно введение третьего локдауна

© Sputnik / Dominique Boutin
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (420)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210124/33359218/france-veroyatno-vvedenie-tretego-lokdauna.html

Введение новых ограничительных мер объясняется распространением британской мутации коронавируса и штамма из ЮАР.

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. Французские власти готовятся ввести третий карантин в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета Le Journal du Dimanche.

​Источник газеты отметил, что решение "находится на грани принятия, обсуждаются только сроки и условия". Карантин должен будет начаться до конца следующей недели и продлиться "по крайней мере" в течение трех недель.

Введение таких мер объясняется распространением британской мутации коронавируса и штамма из ЮАР.

Уже в среду президент Франции Эммануэль Макрон выступит по этому вопросу, пишет газета.

Вид сверху на площадь Согласия и здание Национального собрания в Париже, Франция
© AFP 2020 / Joel Saget
Франция: карантин сменит комендантский час

Отмечается, что правительство рассматривает, как наилучшим образом организовать третий карантин: ограничение поездок и передвижения должно сопровождаться лишь частичным закрытием или сокращением часов работы магазинов, продающих товары не первой необходимости. Министр образования Жан-Мишель Бланкер в интервью газете отметил, что школы должны оставаться открытыми.

С 15 декабря во Франции действует комендантский час из-за пандемии коронавирусной инфекции. С 16 января он начинается с 18 часов вечера, а не с 20, как было ранее. Музеи, кинотеатры, театры, рестораны и бары закрыты.

Всего во Франции выявлено более трех миллионов случаев заболевания, более 72 тысяч человек умерли.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (420)

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