Франция: вероятно введение третьего локдауна

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. Французские власти готовятся ввести третий карантин в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета Le Journal du Dimanche.

Troisième confinement : ce n'est plus qu'une question de jours https://t.co/fosL2B3GPT pic.twitter.com/mWUIwOXGTP — Le JDD (@leJDD) January 24, 2021

​Источник газеты отметил, что решение "находится на грани принятия, обсуждаются только сроки и условия". Карантин должен будет начаться до конца следующей недели и продлиться "по крайней мере" в течение трех недель.

Введение таких мер объясняется распространением британской мутации коронавируса и штамма из ЮАР.

Уже в среду президент Франции Эммануэль Макрон выступит по этому вопросу, пишет газета.

Отмечается, что правительство рассматривает, как наилучшим образом организовать третий карантин: ограничение поездок и передвижения должно сопровождаться лишь частичным закрытием или сокращением часов работы магазинов, продающих товары не первой необходимости. Министр образования Жан-Мишель Бланкер в интервью газете отметил, что школы должны оставаться открытыми.

С 15 декабря во Франции действует комендантский час из-за пандемии коронавирусной инфекции. С 16 января он начинается с 18 часов вечера, а не с 20, как было ранее. Музеи, кинотеатры, театры, рестораны и бары закрыты.

Всего во Франции выявлено более трех миллионов случаев заболевания, более 72 тысяч человек умерли.

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