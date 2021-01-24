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Бурый медведь.

Видео: лыжник едва не попался в лапы медведя в румынских горах

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210124/33360159/video-lyzhnik-edva-ne-popalsya-v-lapy-medvedya-v-rumynskikh-gorakh.html

Отдых едва не обернулся трагедией. На трассе спуска появился медведь, увидев человека, он устремился за ним.

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Туристу, отдыхавшему в румынских горах, крупно не повезло: во время катания на лыжах он наткнулся на медведя, который тут же бросился за ним в погоню.

Белый медведь на архипелаге Земля Франца-Иосифа.
© Sputnik / Vladimir Baranov
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Об этом инциденте сообщили в румынских СМИ. Видео опубликовало издание Digi24.

Все произошло на склоне в румынском Предяле. Происшествие заметили находившиеся в креслах на горнолыжном подъемнике.

Они попытались оказать попавшему в беду посильную помощь предупреждающими и подбадривающими возгласами.

"Давай быстрее, быстрее! Медведь за тобой гонится! Не оглядывайся больше назад", – кричали люди.

К счастью, молодой человек заезд-забег выиграл, а догоняющий отказался от своих агрессивных намерений.

Горы в Румынии. Архивное фото
© Sputnik / Rodion Proca
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Представитель окружной инспекции Ион Захария отметил, что турист поступил правильно, когда в какой-то момент бросил свой рюкзак, и медведь занялся изучением этого объекта. Именно в это мгновение опасность была преодолена.

По словам работников туристического объекта, в течение дня в службу 112 поступило три звонка о присутствии хищника. В этих сигналах  говорилось о том, что медведь появлялся на двух склонах, один из которых тот самый, что выбрал невезучий лыжник. 

Впоследствии власти уезда Брашов выпустили два предупредительных сообщения. 

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