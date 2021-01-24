Отказ пройти вакцинацию как повод для увольнения: трудовой конфликт в Германии

После истечения "срока на раздумья" не надумавших привиться администрация вывела из штатного состава.

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. В Германии несколько работников патронажной службы были уволены за то, что они не хотели привиться от коронавируса, пишет газета Bild.

Начальник центра сестринского ухода Рене Виллмер вместе со своей женой сделали прививки от коронавируса и призвал своих сотрудников последовать его примеру.

Трое из них отказались вакцинироваться, а четверо еще не определились. Виллмер переговорил с ними и раздал материалы о вакцинации. В итоге он установил срок в два дня — за то время сотрудники должны были определиться. По истечении срока сотрудники не дали положительного ответа и было принято решение об их увольнении.

Виллмер пояснил, что работники не проявляли уважения, не слушали его, а кто-то даже прямо отказался делать вакцину. Однако одна из бывших сотрудниц пояснила, что начальник отмахнулся от их опасений и пригрозил увольнением, если они не вакцинируются.

"Я не противник вакцинации. Я просто хотела еще несколько дней на раздумья. Это досадно, если кто-то мне устанавливает сроки по такому личному вопросу", — отметила она.

Газета также пояснила, что женщина намерена подать на своего бывшего начальника в суд. Однако, у большинства из семи уволенных сотрудников уже есть новая работа.

Виллмер сейчас ищет новых медсестер и хочет, чтобы его сотрудники сделали прививку от коронавируса. Он объяснил это тем, что он делает все для защиты пациентов.

Bild также отметила, что мужчине поступают угрозы вплоть до убийства со стороны противников вакцинации.

В Германии выявлено более двух миллионов случаев заболевания коронавирусом, свыше 47 тысяч человек погибло. Вакцинация от COVID-19 в стране началась 27 декабря. Прививку сделали более 1,2 миллиона жителей страны, а 25 тысяч уже получили вторую дозу. В настоящее время в Германии ведется вакцинация препаратами Pfizer/BionTech и Moderna.

Приоритет отдается людям старше 80 лет, постояльцам и сотрудникам домов престарелых, медицинским работникам.

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