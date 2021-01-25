Пока все спали: выгодная валюта, стрельба в Индиане и ситуация с COVID-19

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КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Российские эксперты выяснили, на каких валютах можно будет неплохо заработать в наступившем году. По их мнению, наиболее выгодные инвестиции обеспечат евро и юань, а вот доллар и британский фунт не принесут существенного дохода. Информацию предоставило РИА Новости.

"Мы ожидаем, что ФРС США будет реализовывать политику "слабого доллара". Мы предполагаем, что вложения в евро могут принести больший доход, чем в долларах. Также стоит присмотреться к китайскому юаню, который может продолжать дорожать по отношению к доллару и евро", - отметил в интервью агентству управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин.

Он полагает, что инвесторам в 2021 году стоит избегать слабых валют развивающихся стран, таких, как турецкая лира. При этом не стоит забывать про стабильный швейцарский франк.

Другой эксперт, Константин Бушуев, придерживается мнения, что в 2021 году будут заслуживать внимание "сырьевые" валюты - австралийский и канадский доллар, а также валюты развивающихся стран - бразильский реал и мексиканский песо.

"Позитивное изменение валют этих стран может дать дополнительный бонус к основному заработку по акциям и облигациям. Доллар США и британский фунт стерлингов вряд ли будут в фаворитах у инвесторов", - отметил Бушуев.

Он напомнил, что сами по себе валюты не являются доходными инструментами, поскольку не приносят дивиденда или процентного дохода и могут колебаться в долгосрочно устойчивых диапазонах. "Покупка доходных финансовых инструментов в валютах других стран – акций и облигаций – может давать повышенную доходность", - заключил эксперт.

Стрельба в Индианаполисе унесла жизни

Пять человек стали жертвами стрельбы в городе Индианаполисе штата Индиана, передает NBC News со ссылкой на местные власти.По информации телеканала, полиция обнаружила первого пострадавшего с огнестрельными ранениями в северо-восточной части города. Позже недалеко нашли тела других погибших. Речь идет в том числе о беременной женщине. Ее доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ни ее, ни ребенка, передает РИА Новости

Мэр города Джо Хогсетт заявил, что преступление носит характер массового убийства. По его словам, стрельба принесла "ужас" в город.

Начальник полиции Рэндал Тейлор рассказал, что в настоящее время устанавливается связь между жертвами. Он утверждает, что инцидент не был случайностью. Имена жертв нападения не разглашаются, мотив также пока остается неизвестен.

Полиции не удалось идентифицировать нападавшего, уточняется, что стрелков могло быть несколько.

Первое изображение британского штамма COVID-19 получили в России

Ученые Роспотребнадзора впервые сфотографировали под микроскопом британский штамм коронавируса, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных", — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 99 миллионов.

К 08.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 99 миллионов 192 тысячи 353. Из них 2 миллиона 129 тысяч 403 скончались.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (25 миллионов 124 тысячи 948). Следом идут Индия (10 миллионов 667 тысяч 736) и Бразилия (8 миллионов 844 тысячи 577).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (3 миллиона 679 тысяч 247), Великобритания (3 миллиона 657 тысяч 857), Франция (3 миллиона 112 тысяч 055), Турция (2 миллиона 429 тысяч 605), Италия (2 миллиона 466 тысяч 813), Испания (2 миллиона 499 тысяч 560) и Германия (2 миллиона 147 тысяч 769).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 миллион 231 тысяча 965 случаев заражения, в Румынии - 711 тысяч 010, в Молдове - 156 тысяч 202.

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