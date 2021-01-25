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Новогодняя елка на Соборной площади Кремля

Время благодарности: из кремлевской елки сделают часы в подарок врачам

© Sputnik / Ramil Sitdikov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210125/33365068/vremya-blagodarnosti-iz-kremlevskoy-elki-sdelayut-chasy-v-podarok-vracham.html

Кремлевская елка, которая считается главной елкой России, после демонтажа обретет новую жизнь, причем весьма необычную.

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Специальную серию эксклюзивных часов со словами благодарности врачам, работавшим в период пандемии коронавируса, сделают из кремлевской новогодней елки после ее демонтажа. Об этом РИА Новости рассказал член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

Главная ель России: на Соборной площади Московского Кремля установили символ Нового года
© Video : Youtube / Sputnik Молдова
Видео - Как выглядит главная елка России

"В 2021 году проект "Вторая жизнь кремлевской новогодней елки" будет посвящен подвигу российских медиков, которые на протяжении года ведут борьбу с пандемией коронавируса. После демонтажа главная новогодняя ель страны отправится на переработку и получит вторую жизнь в виде специальной серии эксклюзивных часов со словами благодарности российским врачам", - отметил он.

Усманов обратился ко всем руководителям субъектов Федерации с просьбой предоставить перечень медицинских учреждений, которые внесли наибольший вклад в борьбу с COVID-19.

"Мы рассчитываем, что подарочные часы займут почетное место над входом в больницу и станут для посетителей символом профессионализма и доверия к работникам медучреждения", - отметил Усманов.

Главная елка России обретет новую жизнь не только в виде часов. Из ветвей ели изготовят значки, которыми наградят самых активных участников просветительского проекта "Разделяй и умножай", а оставшаяся хвоя будет передана в Московский зоопарк. Ели используют для обогащения среды обитания животных и в качестве дополнительного декора в вольерах.

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Проект "Вторая жизнь кремлевской новогодней елки" реализуется Всероссийским обществом охраны природы при поддержке управления делами президента Российской Федерации.

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