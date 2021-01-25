Время благодарности: из кремлевской елки сделают часы в подарок врачам

Кремлевская елка, которая считается главной елкой России, после демонтажа обретет новую жизнь, причем весьма необычную.

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Специальную серию эксклюзивных часов со словами благодарности врачам, работавшим в период пандемии коронавируса, сделают из кремлевской новогодней елки после ее демонтажа. Об этом РИА Новости рассказал член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

"В 2021 году проект "Вторая жизнь кремлевской новогодней елки" будет посвящен подвигу российских медиков, которые на протяжении года ведут борьбу с пандемией коронавируса. После демонтажа главная новогодняя ель страны отправится на переработку и получит вторую жизнь в виде специальной серии эксклюзивных часов со словами благодарности российским врачам", - отметил он.

Усманов обратился ко всем руководителям субъектов Федерации с просьбой предоставить перечень медицинских учреждений, которые внесли наибольший вклад в борьбу с COVID-19.

"Мы рассчитываем, что подарочные часы займут почетное место над входом в больницу и станут для посетителей символом профессионализма и доверия к работникам медучреждения", - отметил Усманов.

Главная елка России обретет новую жизнь не только в виде часов. Из ветвей ели изготовят значки, которыми наградят самых активных участников просветительского проекта "Разделяй и умножай", а оставшаяся хвоя будет передана в Московский зоопарк. Ели используют для обогащения среды обитания животных и в качестве дополнительного декора в вольерах.

Праздник для всех. Обитатели Московского зоопарка получили свои подарки>>>

Проект "Вторая жизнь кремлевской новогодней елки" реализуется Всероссийским обществом охраны природы при поддержке управления делами президента Российской Федерации.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova