Вернуть мир запахов: врач назвал способ восстановить обоняние после COVID-19

Самый распространенный симптом заражения коронавирусом – нечувствительность к запахам. Это состояние может затянуться надолго, даже после избавления от болезни. Но есть сравнительно быстрый способ вернуть обоняние и вкус.

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Заражаясь коронавирусом, многие теряют способность чувствовать запахи, также пропадает и вкус.

По каким именно причинам возникают проблемы с восприятием вкусов и запахов при COVID-19, ученые пока не установили, но выдвинули несколько теорий. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik невролог, нейрофизиолог Александр Будик.

Согласно первой теории, заражение коронавирусом провоцирует нарушения в составе слюны. Из-за этого вкусовые вещества быстрее разрушаются и не успевают дойти до вкусовых рецепторов.

"Суть второй теории в том, что сами рецепторы повреждаются. То же самое связано с обонянием. Либо повреждаются чувствительные клетки, которые воспринимают обонятельные вещества, и слизистая повреждается. Либо повреждаются нервы, проводники, по которым бежит информация о воспринятом обонятельном ощущении", – объяснил врач.

Большинство заразившихся коронавирусом перестают воспринимать запахи и вкусы в самом начале заболевания, но через пару недель все восстанавливается.

Однако есть случаи, и они встречаются довольно часто, когда даже после выздоровления люди месяцами страдают от этих нарушений.

Чтобы вернуть себе вкус и способность чувствовать запахи, Будик советует проводить специальный обонятельный тренинг. Нужно ежедневно несколько раз в день по 20 секунд воспринимать различные запахи. Причем это должны быть сильные ароматы, типа гвоздики, чеснока, кардамона, корицы, которые заставят нужные органы активно работать, уточнил врач.

"Организм начинает обращать повышенное внимание на орган, который активно вовлекается в работу, и все ресурсы идут в это место, чтобы быстрее восстановить работу этого органа. В качестве дополнительной терапии можно закапывать в нос раствор витамина А, потреблять в течение недели омегу-3", — порекомендовал Будик.

По словам специалиста, параллельно будут восстанавливаться и вкусовые ощущения, поскольку нарушение вкуса и запаха очень связаны, и восстановление одной составляющей будет приводить к улучшению второй, считает врач.

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