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Стать тиктокером: эксперты подсчитали, во сколько это обойдется

© REUTERS / Anjum Naveed
Общество
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Sputnik Молдова
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Российские специалисты изучили, что на первых порах требуется начинающему блогеру в TikTok, и определили, какую сумму нужно на это потратить.

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. В среднем в 4850 рублей (примерно 65 долларов) обойдется оборудование для начинающего блогера сети TikTok в России. Цифру представили эксперты сервиса объявлений "Авито", пишут "Известия".

Скорая.
© Sputnik / Mihai Caraus
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Как отмечается, в сумму входит кольцевая лампа и штатив для создания подходящей видеокартинки, а также микрофон-петличка для записи качественного звука. Лампа обойдется примерно в 1600 рублей (22 доллара). 

Эксперты рассказывают: чтобы сделать интересный ролик, который понравится аудитории, приходится переснимать видео на протяжении нескольких часов подряд. Ровный и красивый кадр гарантируют штативы, средняя цена приспособления – 1800 рублей (24 доллара), микрофон-петличку можно купить за 1450 рублей (чуть меньше 20 долларов). 

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Тиктокеры с опытом приобретают дополнительное оборудование – стабилизатор, софтбокс и зеркальную камеру. Эти приспособления значительно увеличивают смету: эксперты отмечают, что полный набор профессионального блогера в среднем обойдется в 25,35 тысячи рублей (около 330 долларов). 

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