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Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).

В инструкции к вакцине "Спутник V" появилась новая рекомендация

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (429)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210125/33368784/v-instruktsii-k-vaktsine-sputnik-v-poyavilas-novaya-rekomendatsiya.html

Согласно новой инструкции, следует с осторожностью применять вакцину "Спутник V" людям со злокачественными образованиями. Связано это с недостаточностью информации о влиянии препарата на онкологические болезни.

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. "Спутник V" рекомендуют применять с осторожностью тем, кто страдает онкологическими заболеваниями, поскольку информации о влиянии препарата на течение этих болезней пока недостаточно.

Первая в мире вакцина от коронавируса.
РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями", — цитирует обновленную инструкцию РИА Новости.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в комментарии, данном агентству, подчеркнул, что новая инструкция к "Спутнику V" не запрещает вовсе вакцинацию онкобольным. Речь идет об осторожном применении, которое нужно производить под присмотром лечащего врача.

"Такая формулировка не связана с вопросами безопасности применения вакцины "Спутник V", а связана с тем, что онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии (включая мощные цитостатики), которые могут снижать иммунную функцию", — пояснил Гинцбург.

По его словам, применение "Спутника V" не может вызвать онкологические заболевания, так как он основан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовируса человека (вируса обычной простуды), в отличие от ряда других препаратов, основанных на аденовирусе шимпанзе и платформе РНК, исследования долгосрочных эффектов которых не проводились.

Вакцинация же онкологических больных должна проходить в строго индивидуальном порядке, о полном запрете применения препарата таким больным речи не идет.

Шприц с ампулой на фоне российского флага.
© REUTERS / DADO RUVIC
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"Решение о вакцинации должно приниматься лечащим врачом для каждого конкретного онкологического пациента, что никак не связано с безопасностью вакцины "Спутник V" и не говорит о запрете иммунизации этой группы пациентов", — подчеркнул собеседник агентства.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (429)

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