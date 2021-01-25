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Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России

Внезапная проверка: белорусская армия покажет боеготовность

© Sputnik / Evgeny Biyatov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210125/33369099/vnezapnaya-proverka-belorusskaya-armiya-pokazhet-boegotovnost.html

Комплексная проверка боевой подготовки частей армии Белоруссии стартовала в понедельник, действия войск пройдут практически на всех полигонах страны.

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности началась в Вооруженных силах Белоруссии, об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"В Вооруженных силах Республики Беларусь началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

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© Ruptly / / Associated Press / vk.com/aksenovrk / Spc. Jabaria Clyburn/41st Field Artillery Brigade/ US Army
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Проверка стартовала по распоряжению министра обороны страны Виктора Хренина под руководством начальника Генштаба – первого замминистра обороны Александра Вольфовича. Мероприятия нацелены на проверку и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнить свои задачи по предназначению в современных условиях, отмечает оборонное ведомство.

"Действия войск пройдут практически на всех полигонах Вооруженных Сил и отдельных участках местности. Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях – преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах", – отмечает пресс-служба.

Задачу на приведение в высшие степени боевой готовности некоторые подразделения и воинские части уже получили.  

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