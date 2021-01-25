Евросоюз обсуждает введение единого условия для въезжающих из третьих стран

В настоящее время консолидированного подхода нет, каждая страна действует в соответствии с собственными правилами.

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Европейская комиссия рекомендовала унифицировать требования к въезжающим из третьих стран на европейскую территорию, обязав их сдавать ПЦР тест на коронавирус не ранее чем за 72 часа до поездки.

О принятом решении сообщила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон.

В настоящее время нет единых европейских правил в отношении въезжающих на территорию Евросоюза, каждая страна действует в соответствии с собственными правилами.

По словам еврокомиссара, государства-члены должны обязать путешествующих из третьих стран, на которых не распространяются временные ограничения на поездки, предоставить обязательный отрицательный ПЦР-тест

"Необходимо, чтобы тест был сдан не ранее чем за 72 часа до поездки", – уточнила она.

В ЕК также добавили, что для лучшего контроля за распространением коронавируса странам-членам необходимо разработать единую анкету для въезжающих пассажиров.

Как говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии, возвращающиеся из третьих стран жители ЕС должны иметь возможность пройти тест по прибытии. При этом тестирование может сочетаться с обязательным периодом изоляции, последующим дополнительным тестированием.

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