Электрокар по цене ниже 3 000 долларов: если не завтра, то совсем скоро

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. В скором будущем на рынке появятся сверхдоступные электромобили, а спрос на новый транспорт начнет лавинообразно расти. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на Сигенобу Нагамори, председателя и главного исполнительного директора производителя двигателей Nidec.
"The price of a car will drop to as low as 300,000 yen ($2,890), resulting in a spike in demand for cars," says Shigenobu Nagamori, chairman and CEO of the world's largest motor maker Nidec.https://t.co/vFrqGYd8kB— Nikkei Asia (@NikkeiAsia) January 25, 2021
Ход событий вписывается в уже наметившийся тренд.
Нагамори привел в пример китайский электромобиль Wuling, который производителю удалось удешевить до 4 300 долларов. В КНР этот электрокар уже обогнал по продажам Tesla Model 3.
В ближайшем будущем могут появиться электромобили, по цене ниже 3 000 долларов.
Такие доступные автомобили помогут буквально взорвать рынок легковушек, увеличив годовые продажи с нынешних 90 миллионов до 300 миллионов штук.
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