Электрокар по цене ниже 3 000 долларов: если не завтра, то совсем скоро

Перспективу, которая может взорвать авторынок, рисуют производители инновационных двигателей для "машин с розеткой".

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. В скором будущем на рынке появятся сверхдоступные электромобили, а спрос на новый транспорт начнет лавинообразно расти. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на Сигенобу Нагамори, председателя и главного исполнительного директора производителя двигателей Nidec.

"The price of a car will drop to as low as 300,000 yen ($2,890), resulting in a spike in demand for cars," says Shigenobu Nagamori, chairman and CEO of the world's largest motor maker Nidec.https://t.co/vFrqGYd8kB — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) January 25, 2021

Ход событий вписывается в уже наметившийся тренд.

Нагамори привел в пример китайский электромобиль Wuling, который производителю удалось удешевить до 4 300 долларов. В КНР этот электрокар уже обогнал по продажам Tesla Model 3.

В ближайшем будущем могут появиться электромобили, по цене ниже 3 000 долларов.

Такие доступные автомобили помогут буквально взорвать рынок легковушек, увеличив годовые продажи с нынешних 90 миллионов до 300 миллионов штук.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova