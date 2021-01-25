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Зарядная станция для электромобилей.

Электрокар по цене ниже 3 000 долларов: если не завтра, то совсем скоро

© Sputnik / Александр Уткин
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210125/33372423/elektromobil-po-tsene-nizhe-3-000-dollarov-esli-ne-zavtra-to-sovsem-skoro.html

Перспективу, которая может взорвать авторынок, рисуют производители инновационных двигателей для "машин с розеткой".

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. В скором будущем на рынке появятся сверхдоступные электромобили, а спрос на новый транспорт начнет лавинообразно расти. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на Сигенобу Нагамори, председателя и главного исполнительного директора производителя двигателей Nidec.

Ход событий вписывается в уже наметившийся тренд.

Электрокар Toyota i-TRIL на Женевском автосалоне
© AFP 2020 / Fabrice Coffrini
Когда начнется бум электромобилей в Молдове

Нагамори привел в пример китайский электромобиль Wuling, который производителю удалось удешевить до 4 300 долларов. В КНР этот электрокар уже обогнал по продажам Tesla Model 3.

В ближайшем будущем могут появиться электромобили, по цене ниже 3 000 долларов.

Такие доступные автомобили помогут буквально взорвать рынок легковушек, увеличив годовые продажи с нынешних 90 миллионов до 300 миллионов штук.

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