10:41 26 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.22
  • USD17.46
  • RUB0.23
  • RON4.35
  • UAH0.62
Поиск
Греция

Греция: без митингов до февраля

© Sputnik / Татьяна Чухрова
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в январе 2021 (433)
3 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/04/33142127.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210126/33377690/greece-bez-mitingov-do-fevralya.html

Пандемия коронавируса продолжает вносить коррективы в обычную жизнь людей в разных странах мира, в основном из-за запретов.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Митинги с участием более 100 человек запрещены греческой полицией до 1 февраля, нарушителям грозят крупные штрафы. Мера обусловлена борьбой с распространением коронавируса, передает РИА Новости.

Рим
© Sputnik / Alexander Vilf
Посольство Молдовы сообщает об ужесточении карантинных мер в Италии

"Решением начальника полиции Греции запрещаются с 6.00 сегодняшнего дня (время совпадает с кишиневским) (26 января 2021 года) до 6.00 1 февраля 2021 года все публичные собрания под открытым небом, в которых участвуют более 100 человек", – говорится в сообщении полиции.

При принятии решения учитывались "исключительно важные причины общественных интересов, касающиеся защиты общественного здоровья и неотложных мер по устранению серьезного риска распространения коронавируса COVID-19", а также риск дальнейшего ускорения распространения коронавируса.

Административный штраф для организаторов собраний - юридических лиц - составит 5 тысяч евро, для физических лиц - 3 тысячи евро. Для "лиц, которые нарушают запрет, участвуя в публичных собраниях на открытом воздухе", предусмотрен административный штраф в 300 евро.

В четверг в Афинах планировалось провести митинг сотрудников образования, студентов и учащихся против предложенного властями закона о высших учебных учреждениях и в целом против политики правительства в сфере образования. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в январе 2021 (433)

По теме

"Дикий коронавирус: врач – о самой опасной мутации патогена


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото – Обитатели Московского зоопарка зимой: снег не в тягость, а в радость
Королевский парад пингвинов: забавное видео из зоопарка.
Парадное явление королевских пингвинов народу: забавное видео из зоопарка
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться