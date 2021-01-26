Греция: без митингов до февраля

Пандемия коронавируса продолжает вносить коррективы в обычную жизнь людей в разных странах мира, в основном из-за запретов.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Митинги с участием более 100 человек запрещены греческой полицией до 1 февраля, нарушителям грозят крупные штрафы. Мера обусловлена борьбой с распространением коронавируса, передает РИА Новости.

"Решением начальника полиции Греции запрещаются с 6.00 сегодняшнего дня (время совпадает с кишиневским) (26 января 2021 года) до 6.00 1 февраля 2021 года все публичные собрания под открытым небом, в которых участвуют более 100 человек", – говорится в сообщении полиции.

При принятии решения учитывались "исключительно важные причины общественных интересов, касающиеся защиты общественного здоровья и неотложных мер по устранению серьезного риска распространения коронавируса COVID-19", а также риск дальнейшего ускорения распространения коронавируса.

Административный штраф для организаторов собраний - юридических лиц - составит 5 тысяч евро, для физических лиц - 3 тысячи евро. Для "лиц, которые нарушают запрет, участвуя в публичных собраниях на открытом воздухе", предусмотрен административный штраф в 300 евро.

В четверг в Афинах планировалось провести митинг сотрудников образования, студентов и учащихся против предложенного властями закона о высших учебных учреждениях и в целом против политики правительства в сфере образования.

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