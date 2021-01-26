Евросоюз может ограничить вывоз вакцин от COVID-19 из Европы

Компании - производители вакцин, одобренных для применения на территории ЕС, все чаще заявляют о проблемах с поставками. Тем временем европейские чиновники настаивают на более жестком контроле за вывозом препаратов с территории Европы.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. В поддержку идеи ограничения вывоза вакцин из Евросоюза высказался министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

В эфире телеканала ZDF глава немецкого Минздрава заявил, что введение ограничений на вывоз вакцин от коронавируса из ЕС является разумной мерой.

"Это значит, что для вакцин, которые покидают ЕС, нужно разрешение. Так мы хотя бы будем знать, что производится в Европе, что вывозят из Европы и куда, и является ли это справедливым распределением", – отметил министр.

В то же время компания AstraZeneca объявила о значительном сокращении объемов поставок вакцин в ЕС в первом квартале года. Также и производители вакцин BioNTech и Pfizer заявили о сокращении поставок из-за строительных работ на заводе в Бельгии.

"Я понимаю, что при таком сложном процессе, как производство вакцин, возникают проблемы, но это должно затронуть всех равным и справедливым образом. Речь не идет о том, чтобы поставить Европу на первое место, но чтобы она получила свою справедливую долю", – заявил Шпан.

По информации РИА Новости, агентство Рейтер со ссылкой на представителя ЕС заявило, что Евросоюз потребует, чтобы фармкомпании, производящие вакцину от коронавируса внутри ЕС, предварительно регистрировали любые поставки вакцин, экспортируемых в третьи страны. С этой целью Еврокомиссия создаст специальный регистр.

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