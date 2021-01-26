12:46 26 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.22
  • USD17.46
  • RUB0.23
  • RON4.35
  • UAH0.62
Поиск
Фигурки рядом с флаконом с надписью Вакцина от Covid-19

Евросоюз может ограничить вывоз вакцин от COVID-19 из Европы

© AFP 2020 / Joel Saget
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в январе 2021 (435)
45 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/05/33150539.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210126/33378812/evrosoyuz-mozhet-ogranichit-vyvoz-vaktsin-ot-covid-19-iz-europe.html

Компании - производители вакцин, одобренных для применения на территории ЕС, все чаще заявляют о проблемах с поставками. Тем временем европейские чиновники настаивают на более жестком контроле за вывозом препаратов с территории Европы.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. В поддержку идеи ограничения вывоза вакцин из Евросоюза высказался министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

В эфире телеканала ZDF глава немецкого Минздрава заявил, что введение ограничений на вывоз вакцин от коронавируса из ЕС является разумной мерой.

Первая в мире вакцина от коронавируса.
РФПИ и Центр имени Гамалеи
В чем инновационное отличие "Спутника V" от других вакцин – мнение эксперта

"Это значит, что для вакцин, которые покидают ЕС, нужно разрешение. Так мы хотя бы будем знать, что производится в Европе, что вывозят из Европы и куда, и является ли это справедливым распределением", – отметил министр.

В то же время компания AstraZeneca объявила о значительном сокращении объемов поставок вакцин в ЕС в первом квартале года. Также и производители вакцин BioNTech и Pfizer заявили о сокращении поставок из-за строительных работ на заводе в Бельгии.

"Я понимаю, что при таком сложном процессе, как производство вакцин, возникают проблемы, но это должно затронуть всех равным и справедливым образом. Речь не идет о том, чтобы поставить Европу на первое место, но чтобы она получила свою справедливую долю", – заявил Шпан.

По информации РИА Новости, агентство Рейтер со ссылкой на представителя ЕС заявило, что Евросоюз потребует, чтобы фармкомпании, производящие вакцину от коронавируса внутри ЕС, предварительно регистрировали любые поставки вакцин, экспортируемых в третьи страны. С этой целью Еврокомиссия создаст специальный регистр.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в январе 2021 (435)

По теме

Российская вакцина "Спутник V" готовится к выходу на рынок ЕС
В Венгрию поставят 2 миллиона доз вакцины "Спутник V"
Выпуск вакцины от COVID-19 в России: преодолен рубеж в 7,6 миллиона доз


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото – Обитатели Московского зоопарка зимой: снег не в тягость, а в радость
Королевский парад пингвинов: забавное видео из зоопарка.
Парадное явление королевских пингвинов народу: забавное видео из зоопарка
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться