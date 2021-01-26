12:46 26 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.22
  • USD17.46
  • RUB0.23
  • RON4.35
  • UAH0.62
Поиск
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).

Вакцину "Спутник V" зарегистрируют в 25 странах в ближайшие две недели

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в январе 2021 (435)
75 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/0a/33197254.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210126/33379073/vactsinu-sputnik-v-zaregistriruyut-v-25-stranakh-v-blizhayshie-dve-nedeli.html

В Российском фонде прямых инвестиций ожидают завершения процесса регистрации вакцины против коронавируса "Спутник V" более чем в двух десятках стран.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. В рамках сессии Всемирного экономического форума в Давосе, который проходит в онлайн-формате, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о грядущей регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" более чем в 25 странах.

В Венгрию поставят 2 миллиона доз вакцины Спутник V.
© Video : Ruptly / Sputnik / Casa Rosada
В Венгрию поставят 2 миллиона доз вакцины "Спутник V"

По расчетам РФПИ, произойти это должно в ближайшие две недели.

"Наша вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в 14 странах, в течение ближайших двух недель мы ожидаем регистрации более чем в 25 странах", – сказал Дмитриев.

При этом Глава РФПИ отметил, что фонд работал индивидуально с каждой страной, создал большое количество международных партнерств по производству вакцин, сообщает РИА Новости.

Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Двухвекторная вакцина от коронавируса
© Screenshot / Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи
Двухвекторная вакцина от коронавируса

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в январе 2021 (435)

По теме

Вакцина "Спутник V" вскоре будет зарегистрирована в Молдове – Додон
В чем инновационное отличие "Спутника V" от других вакцин – мнение эксперта
Выпуск вакцины от COVID-19 в России: преодолен рубеж в 7,6 миллиона доз


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото – Обитатели Московского зоопарка зимой: снег не в тягость, а в радость
Королевский парад пингвинов: забавное видео из зоопарка.
Парадное явление королевских пингвинов народу: забавное видео из зоопарка
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться