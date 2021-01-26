Вакцину "Спутник V" зарегистрируют в 25 странах в ближайшие две недели

В Российском фонде прямых инвестиций ожидают завершения процесса регистрации вакцины против коронавируса "Спутник V" более чем в двух десятках стран.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. В рамках сессии Всемирного экономического форума в Давосе, который проходит в онлайн-формате, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о грядущей регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" более чем в 25 странах.

По расчетам РФПИ, произойти это должно в ближайшие две недели.

"Наша вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в 14 странах, в течение ближайших двух недель мы ожидаем регистрации более чем в 25 странах", – сказал Дмитриев.

При этом Глава РФПИ отметил, что фонд работал индивидуально с каждой страной, создал большое количество международных партнерств по производству вакцин, сообщает РИА Новости.

Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

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