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Одиночные пикеты у посольства Латвии в Москве

Пикет у посольства Латвии: Вышинский и Бутина выступили против травли СМИ

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210126/33381425/piket-u-posolstva-latvii-vyshinskiy-i-butina-vystupili-protiv-travli-smi.html

Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и член Общественной палаты России Мария Бутина вышли на одиночные пикеты к латвийскому посольству в Москве, выступая против травли работников российских СМИ в Латвии и Прибалтике в целом.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. В Москве у посольства Латвии прошел одиночный пикет против притеснений журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ в Прибалтике.

Мария Бутина символично сковала свои руки наручниками, при этом держа плакат с надписью "Зона свободы слова строгого режима". Остановить травлю журналистов призывает, в свою очередь, и Вышинский, сообщает РИА Новости.

"Я, к сожалению, была вынуждена надеть наручники еще раз. Это самое последнее, что я хотела бы сделать, но по-другому я поступить не могу. Это акция солидарности с нашими соотечественниками, с журналистами в Латвии, которых сейчас преследуют за альтернативную точку зрения, за сотрудничество с российскими СМИ ", — рассказала Бутина.

Происходящее в Латвии общественница назвала гонением со стороны властей на свободу слова и общечеловеческие ценности.

"В Латвии грубо нарушаются права не только наших коллег-журналистов, но и наших соотечественников <...> Нарушают главное правило журналиста — возможность выбрать редакцию, которая соответствует его внутренним убеждениям <...> То, что в Латвии манипулируют такими понятиями, как европейские санкции, зафиксировали не только мы, не только российский МИД, но и организация, которую трудно заподозрить в симпатии к нашей стране, организация "Репортеры без границ", — отметил Вышинский.

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Мария Бутина, член комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией, ранее освобожденная из американской тюрьмы, возглавляет проект #Своихнебросаем. В рамках проекта проходит масштабная информационная кампания в поддержку русскоязычных журналистов, которые были задержаны Службой госбезопасности Латвии за сотрудничество с российскими СМИ. 

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В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, были предъявлены обвинения по статье 84 Уголовного закона Латвии — "Нарушение режима санкций Евросоюза". Наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. У них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

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МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

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