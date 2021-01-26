Пикет у посольства Латвии: Вышинский и Бутина выступили против травли СМИ

Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский и член Общественной палаты России Мария Бутина вышли на одиночные пикеты к латвийскому посольству в Москве, выступая против травли работников российских СМИ в Латвии и Прибалтике в целом.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. В Москве у посольства Латвии прошел одиночный пикет против притеснений журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ в Прибалтике.

Мария Бутина символично сковала свои руки наручниками, при этом держа плакат с надписью "Зона свободы слова строгого режима". Остановить травлю журналистов призывает, в свою очередь, и Вышинский, сообщает РИА Новости.

"Я, к сожалению, была вынуждена надеть наручники еще раз. Это самое последнее, что я хотела бы сделать, но по-другому я поступить не могу. Это акция солидарности с нашими соотечественниками, с журналистами в Латвии, которых сейчас преследуют за альтернативную точку зрения, за сотрудничество с российскими СМИ ", — рассказала Бутина.

Происходящее в Латвии общественница назвала гонением со стороны властей на свободу слова и общечеловеческие ценности.

"В Латвии грубо нарушаются права не только наших коллег-журналистов, но и наших соотечественников <...> Нарушают главное правило журналиста — возможность выбрать редакцию, которая соответствует его внутренним убеждениям <...> То, что в Латвии манипулируют такими понятиями, как европейские санкции, зафиксировали не только мы, не только российский МИД, но и организация, которую трудно заподозрить в симпатии к нашей стране, организация "Репортеры без границ", — отметил Вышинский.

Видео - Линдерман: "Власти хотят, чтобы люди боялись">>>

Мария Бутина, член комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией, ранее освобожденная из американской тюрьмы, возглавляет проект #Своихнебросаем. В рамках проекта проходит масштабная информационная кампания в поддержку русскоязычных журналистов, которые были задержаны Службой госбезопасности Латвии за сотрудничество с российскими СМИ.

Видео - "Происходит расчеловечивание": Алла Березовская - о травле журналистов>>>

В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, были предъявлены обвинения по статье 84 Уголовного закона Латвии — "Нарушение режима санкций Евросоюза". Наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. У них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

Видео - Экс-редактор Baltnews: Латвии не нужно альтернативное мнение>>>

МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova