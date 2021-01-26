Премьер РФ анонсировал выпуск третьей российской вакцины от COVID-19

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Минздрав России получил документы для регистрации разработанной в центре имени Чумакова вакцины от коронавируса, в ближайший месяц препарат поступит в гражданский оборот. Об этом во вторник заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишут "Известия".

"Это уже третья разработка наших ученых. В ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот, это позволит расширить вакцинацию и сделать ее более доступной, а значит — защитить еще больше людей от коронавируса", – отметил он.

Премьер РФ также потребовал предпринять все необходимые меры, чтобы гражданам не приходилось долго ждать вакцинации.

"Важно так организовать процесс [массовой вакцинации], чтобы людям было удобно и не приходилось долго ждать", — заявил Мишустин.

О том, что третья российская вакцина, разработанная Центром имени Чумакова, может поступить в гражданский оборот в марте, стало известно 21 января.

В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, созданную в Центре имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Начиная с декабря 2020 года препаратом прививают население не только России, но и многих зарубежных стран.

Позже регистрацию прошла также разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора — вакцина "ЭпиВакКорона".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova