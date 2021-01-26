16:34 26 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.22
  • USD17.46
  • RUB0.23
  • RON4.35
  • UAH0.62
Поиск
Михаил Мишустин во время посещения научно-производственного центра компании Биокад

Премьер РФ анонсировал выпуск третьей российской вакцины от COVID-19

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в январе 2021 (436)
26 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/0e/33244378.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210126/33382209/premer-russia-anonsiroval-vypusk-tretey-rossiyskoy-vaktsiny-ot-covid-19.html

Председатель правительства России Михаил Мишустин рассказал, когда в гражданский оборот поступит третья антиковидная вакцина.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Минздрав России получил документы для регистрации разработанной в центре имени Чумакова вакцины от коронавируса, в ближайший месяц препарат поступит в гражданский оборот. Об этом во вторник заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишут "Известия".

"Это уже третья разработка наших ученых. В ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот, это позволит расширить вакцинацию и сделать ее более доступной, а значит — защитить еще больше людей от коронавируса", – отметил он.

Работа в лаборатории. Архивное фото
© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
Третья российская вакцина от COVID-19 пройдет процедуру регистрации
Премьер РФ также потребовал предпринять все необходимые меры, чтобы гражданам не приходилось долго ждать вакцинации.

"Важно так организовать процесс [массовой вакцинации], чтобы людям было удобно и не приходилось долго ждать", — заявил Мишустин.

О том, что третья российская вакцина, разработанная Центром имени Чумакова, может поступить в гражданский оборот в марте, стало известно 21 января. 

В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, созданную в Центре имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Начиная с декабря 2020 года препаратом прививают население не только России, но и многих зарубежных стран.

Позже регистрацию прошла также разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора — вакцина "ЭпиВакКорона".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в январе 2021 (436)

По теме

Вакцину "Спутник V" зарегистрируют в 25 странах в ближайшие две недели


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Летающий автомобиль PAL-V на Женевском автосалоне 2018 года.
Фото - Будущее рядом: летающие автомобили и дроны-такси в разных странах
Королевский парад пингвинов: забавное видео из зоопарка.
Парадное явление королевских пингвинов народу: забавное видео из зоопарка
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться