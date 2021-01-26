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Спасатели на месте взрыва в жилом доме, Азербайджан

Трагедия в азербайджанском Хырдалане: взрыв разрушил четыре дома, ребенок погиб

© Photo : Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210126/33383673/khyrdalan-vzryv-razrushil-chetyre-doma-rebyonok-pogib.html

Специалисты выяснили масштаб разрушений в результате взрыва, который произошел 25 января в жилом доме, расположенном в пригороде Баку – городе Хырдалан.

Спасатели на месте взрыва в жилом доме, Азербайджан
© Photo : Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi
Видео - Взрыв в жилом доме в Азербайджане: под завалами ищут ребенка
КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Число погибших из-за взрыва дома в пригороде Баку возросло до двух. Надежды на спасение 9-летнего ребенка не оправдались: спасатели извлекли тело девочки из-под завалов.

Взрыв в городе Хырдалан полностью разрушил четыре дома. Об этом пишет Sputnik Азербайджан со ссылкой на заместителя главы исполнительной власти (ИВ) Абшеронского района Ильхама Гулиева.

Инцидент произошел в понедельник, 25 января, во второй половине дня в частном двухэтажном жилом доме, расположенном в 27-м квартале города Хырдалан (административный центр Абшеронского района, расположенный в 5 километрах к северо-западу от Баку).

Из-под завалов удалось извлечь семерых человек, в том числе тело 33-летней Айтен Мусаевой. Ее супруг, 38-летний Вюсал Мусаев, и 12-летний сын Фирудин Мусаев выжили, однако дочь, 9-летняя Фатима, оставалась под завалами. Ее поиски длились больше 20 часов, сейчас спасатели объявили о завершении поисковой операции. 

При взрыве пострадали также четверо жильцов соседних домов.

По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки бытового газа, однако точная причина трагедии пока не установлена.

В результате взрыва полностью разрушены один двухэтажный и три примыкающих к нему частных дома. Взрывной волной выбило стекла и двери 64 квартир в жилом доме напротив, сообщил Ильхам Гулиев. Всех жильцов этих домов эвакуировали в экстренном порядке, они временно переехали к родственникам.

Министерство по чрезвычайным ситуациям проведет экспертизу, на основе которой будет произведена полная оценка причиненного ущерба.

В Генеральной прокуратуре страны сообщили о возбуждении уголовного дела за нарушение правил пожарной безопасности и злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Следствие поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры Азербайджана. 

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