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Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Архивное фото.

Почему растет число тяжелых случаев COVID-19: объяснение ВОЗ

United States Mission Geneva
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (439)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210126/33384056/pochemu-rastet-chislo-tyazhelykh-sluchaev-covid-19-obyasnenie-who.html

Связь между мутацией патогена и восходящей динамикой эпизодов со сложным течением болезни есть, но она специфическая.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Новые штаммы COVID-19 мутировали только в скорости его распространения, которая, в свою очередь, привела к росту тяжелых случаев нового коронавируса, заявила на брифинге официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

"С самого начала пандемии мы были крайне озабочены возможностью вируса мутировать. Поэтому мы всегда рекомендовали снижать его распространение, чтобы не дать ему шанс мутировать… На данный момент мы не видели никаких изменений в вирусе, кроме ускорения его передачи", – сказала она.

Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве.
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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По словам Харрис, даже в отношении британского штамма вируса речь не идет о том, что он приводит к более серьезной болезни.

"Мы изучаем все появляющиеся варианты вируса. Ни один из них не утяжеляет протекание болезни, но поскольку мы видим ускорение распространения вируса, зависит ли это от него самого или от того, что меры общественного здравоохранения не везде соблюдаются, то мы будем видеть больше людей, которым нужно лечение. И если у вас большая скорость распространения вируса, то вы увидите больше случаев тяжелого протекания болезни", – добавила представитель ВОЗ.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (439)

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