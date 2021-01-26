01:00 27 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.10
  • USD17.38
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.62
Поиск
Пневматическая винтовка.

Пальба по кошкам из автомобиля может обернуться трехлетним сроком заключения

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
Получить короткую ссылку
38 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/1a/33384339.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210126/33384471/palba-po-koshkam-iz-avtomobilya-mozhet-obernutsya-trekhletnim-srokom.html

Об инциденте с применением пневматического оружия полиции сообщили свидетели, виновный был быстро "вычислен".

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Мужчину, стрелявшего по кошкам на юго-западе Москвы, задержали полицейские, возбуждено уголовное дело, информирует пресс-служба главка МВД столицы.

Москвич сообщил в полицию о выстрелах из пневматического оружия на улице Архитектора Власова, также он заметил иномарку, из которой мужчина палил по бездомным кошкам. Одно животное погибло.

"В результате проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции отдела МВД России по району Черемушки г. Москвы установили и задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель столицы", – говорится в сообщении пресс-службы.

Сколько нежности!
Facebook / В мире животных
Удивительные кошки спасают своих хозяев - видео
Также установлена его причастность к ранению кошки у дома на улице Гарибальди, но тогда животному удалось выжить.

"По данным фактам дознанием ОМВД России по району Черемушки г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 245 Уголовного кодекса Российской Федерации "Жестокое обращение с животными". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет", – отмечается в сообщении.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Кошка показала людям пример, как нужно правильно переходить дорогу - видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Летающий автомобиль PAL-V на Женевском автосалоне 2018 года.
Фото - Будущее рядом: летающие автомобили и дроны-такси в разных странах
Спутник V зарегистрировали в Иране.
"Спутник V" зарегистрировали в Иране
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться