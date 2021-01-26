Пальба по кошкам из автомобиля может обернуться трехлетним сроком заключения

Об инциденте с применением пневматического оружия полиции сообщили свидетели, виновный был быстро "вычислен".

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Мужчину, стрелявшего по кошкам на юго-западе Москвы, задержали полицейские, возбуждено уголовное дело, информирует пресс-служба главка МВД столицы.

Москвич сообщил в полицию о выстрелах из пневматического оружия на улице Архитектора Власова, также он заметил иномарку, из которой мужчина палил по бездомным кошкам. Одно животное погибло.

"В результате проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции отдела МВД России по району Черемушки г. Москвы установили и задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель столицы", – говорится в сообщении пресс-службы.

Также установлена его причастность к ранению кошки у дома на улице Гарибальди, но тогда животному удалось выжить.

"По данным фактам дознанием ОМВД России по району Черемушки г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 245 Уголовного кодекса Российской Федерации "Жестокое обращение с животными". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет", – отмечается в сообщении.

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