Пока все спали: день памяти, оружие спецслужб и отложенный импичмент

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КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. В Молдове, как и во всем мире, 27 января - день памяти жертв Холокоста. С самого утра в столице пройдут церемонии возложения цветов и другие памятные мероприятия, они станут продолжением тематической программы, которую разработало Агентство межэтнических отношений Молдовы. Она проводится с 25 по 31 января.

Программой предусмотрен запуск видеопроекта "Праведники народов мира" в Бессарабии на онлайн-платформе Еврейской общины Республики Молдова, презентация фотодокументальной выставки "Праведники народов мира" в Национальном музее истории Молдовы, торжественное открытие выставки "Холокост: разрушение. Спасение. Освобождение" в Государственном университете Молдовы, а также представление тематических экспозиций в разных населенных пунктах республики.

В публичных библиотеках и молодежных центрах страны проходят выставки, презентации фильмов и книг, круглые столы. Основные мероприятия в столице и республике пройдут в среду.

Международный день памяти жертв Холокоста был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, США, а их соавторами – еще более 90 государств.

Холокост (Holocaust) – от древнегреческого holocaustosis, означающего "всесожжение", "уничтожение огнем", "жертвоприношение". В современной научной литературе и публицистике обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению шести миллионов евреев в 1933-1945 годах. В основе Холокоста – расовая теория нацизма, идея о превосходстве арийской расы над другими, признаваемыми "неполноценными" расами, представление о "мировом еврействе" как главном враге германской нации.

Преследование евреев в Германии началось в 1933 году, почти сразу после прихода к власти нацистов. Однако систематическому массовому истреблению они подверглись во время Второй мировой войны: сначала в процессах геттоизации (создание локальных замкнутых, изолированных поселений) и массовых расстрелов в Центральной и Восточной Европе, а затем, в период с 1941 по 1945 года, депортации в лагеря смерти, такие, как Освенцим, Треблинка и Белжец.

Пистолеты в губной помаде и камеры в авторучке: в США на аукцион выставлено оружие советских спецслужб

На продажу выставлены лоты из крупной коллекции предметов времен холодной войны. В том числе - замаскированное оружие, которое, как утверждается, относится к КГБ СССР, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Собственник коллекции - владелец музея шпионажа КГБ в Нью-Йорке Юлиус Урбайтис. Галерею пришлось закрыть из-за пандемии коронавируса, а коллекцию выставить на продажу.

Вещи, связанные с КГБ, коллекционер собирал три десятка лет. В 2019 году открыл музей, в числе экспонатов которого были предметы из личной коллекции и приобретенные специально для галереи артефакты и их копии.

Среди выставленных на продажу экспонатов — миниатюрные пистолеты, спрятанные в губной помаде (лот оценен примерно в 1500 фунтов стерлингов) и авторучке; специальные камеры, скрытые в галстуке, пачке сигарет, пепельнице (оценен в 900 фунтов), портсигаре и перстне, пишет агентство.

Как отмечается в материале Daily Mail, один из самых дорогих лотов — специальный набор для сверления узких отверстий в стенах, в которые затем можно было бы вставить микрофоны и камеры. Этот лот оценивается примерно в 4400 фунтов стерлингов.

Отмечается, что всего за коллекцию планируют выручить 365 000 фунтов.

Рассмотрение импичмента Трампу отложено

Сенат США отложил рассмотрение импичмента бывшему президенту Дональду Трампу до 9 февраля, решение было принято единогласно.

Ранее республиканцы и демократы договорились о соответствующем расписании процесса, которое дает две недели сторонам на подготовку и письменное изложение своих аргументов.

Импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам, повлекшим штурм Капитолия, палата представителей конгресса США вынесла Трампу 13 января. "За" проголосовали 232 конгрессмена, 197 высказались против. Среди поддержавших это решение были десять его однопартийцев.

Для победы в сенате демократам необходимо перетянуть на свою сторону 17 республиканцев, однако пока о возможной поддержке этого заявили не более шести из них. В случае импичмента Трамп может лишиться возможности занимать государственные должности в будущем и участвовать в выборах.

Трамп стал первым президентом в истории США, которому палата вынесла импичмент дважды. Первый — в 2019 году. Тогда палата представителей проголосовала за это из-за "превышения полномочий" и "воспрепятствования конгрессу".

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