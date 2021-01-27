В Одесской области из-за непогоды ограничено движение грузового транспорта

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Распоряжением Одесского горсовета с 09.30 временно ограничено движение грузового транспорта в Одессе, об этом в среду сообщила областная пресс-служба патрульной полиции Украины.

Отмечается, что патрульная полиция контролирует движение большегрузов на следующих участках трасс:

М 05 Киев - Одесса;

М 15 Одесса - Рени;

М 14 Одесса - Мелитополь;

М 16 Одесса - Кучурган.

Ранее госслужба по ЧС предупреждала, что в среду в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях ожидается сильный мокрый снег (образование снежного покрова высотой 10-20 сантиметров), налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, в южной части Украины порывы ветра 15-20 м/с.

На территориях автозаправочных станций для грузовиков предусмотрены стоянки, отмечает пресс-служба патрульной полиции.

Оранжевый" код метеоопасности в связи со сложными погодными условиями объявлен синоптиками и на большей части Республики Молдова. Предупреждение будет действовать с 27 по 28 января. На большей части территории пройдут сильные осадки в виде снега и мокрого снега; усилится северный ветер, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду; местами метели и снежный накат; на дорогах гололедица и налипание мокрого снега.

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