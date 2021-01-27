14:28 27 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.10
  • USD17.38
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.62
Поиск
Гражданское население блокадного Ленинграда сооружает укрепления на улицах города, 1941 год

В России стартовал проект памяти жителей блокадного Ленинграда

© Sputnik / David Trahtenberg
Общество
Получить короткую ссылку
15 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210127/33395907/v-russia-startoval-proekt-pamyati-zhiteley-blokadnogo-leningrada.html

Участники международного исторического проекта создадут большой электронный архив семейных документов, связанных с блокадой.

Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища. Архивное фото
© Sputnik / Борис Кудояров
Блокадников Молдовы ждут на конференции, посвященной освобождению Ленинграда
КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Международный исторический проект по сохранению памяти о жителях блокадного Ленинграда "Слово Победителя. Блокада" запущен в России. Об этом РИА Новости сообщила глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

В своем выступлении на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" она рассказала, что движение "Волонтеры Победы" активно помогает гражданам России в восстановлении истории семьи. Однако со временем участники движения стали задумываться о запуске нового проекта, чтобы упорядочить накопленные обширные архивы.

"Сегодня мы рады сообщить, что на предложение "Волонтеров Победы" объединить усилия в сохранении истории героев блокады Ленинграда откликнулись крупнейшие архивы нашей страны, которые посвящены этой теме. И мы запускаем международный проект "Слово победителя. Блокада", – сказала Амельченкова.

Уже к осени, ориентировочно к 8 сентября, участники проекта создадут "самый большой электронный архив семейных документов", связанных с блокадой Ленинграда.

"Мы планируем собрать более ста тысяч документов, включая видеовоспоминания жителей и защитников блокадного Ленинграда", - разъяснила Ольга Амельченкова.

Электронный архив будет составляться двумя способами: планируется подготовить более 10 тысяч человек, которые будут собирать семейные документы, письма, фотографии, связанные с блокадой, а также записывать видеовоспоминания. Амельченкова добавила, что волонтеры будут искать данные в том числе и тех россиян, которые проживают за рубежом.

Кроме того, любой желающий может самостоятельно обратиться к организаторам, предоставив документы из своего семейного архива.

27 января 2021 года исполняется 77 лет полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. По этому случаю в Санкт-Петербурге на Стрелке Васильевского острова зажгли факелы Ростральных колонн.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Чебан: в Кишиневе откроют филиал музея блокады Ленинграда


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Снимок Snake Under the Moonlight (Змея под луной) китайского фотографа Jinjing Lyu, ставший финалистом конкурса The Art of Building 2020.
Фото - Земля Будды - в объективе: лучшие снимки конкурса Art of Building 2020
Спутник V зарегистрировали в Иране.
"Спутник V" зарегистрировали в Иране
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться