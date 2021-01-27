В России стартовал проект памяти жителей блокадного Ленинграда

Международный исторический проект по сохранению памяти о жителях блокадного Ленинграда "Слово Победителя. Блокада" запущен в России. Об этом РИА Новости сообщила глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

В своем выступлении на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" она рассказала, что движение "Волонтеры Победы" активно помогает гражданам России в восстановлении истории семьи. Однако со временем участники движения стали задумываться о запуске нового проекта, чтобы упорядочить накопленные обширные архивы.

"Сегодня мы рады сообщить, что на предложение "Волонтеров Победы" объединить усилия в сохранении истории героев блокады Ленинграда откликнулись крупнейшие архивы нашей страны, которые посвящены этой теме. И мы запускаем международный проект "Слово победителя. Блокада", – сказала Амельченкова.

Уже к осени, ориентировочно к 8 сентября, участники проекта создадут "самый большой электронный архив семейных документов", связанных с блокадой Ленинграда.

"Мы планируем собрать более ста тысяч документов, включая видеовоспоминания жителей и защитников блокадного Ленинграда", - разъяснила Ольга Амельченкова.

Электронный архив будет составляться двумя способами: планируется подготовить более 10 тысяч человек, которые будут собирать семейные документы, письма, фотографии, связанные с блокадой, а также записывать видеовоспоминания. Амельченкова добавила, что волонтеры будут искать данные в том числе и тех россиян, которые проживают за рубежом.

Кроме того, любой желающий может самостоятельно обратиться к организаторам, предоставив документы из своего семейного архива.

27 января 2021 года исполняется 77 лет полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. По этому случаю в Санкт-Петербурге на Стрелке Васильевского острова зажгли факелы Ростральных колонн.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

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