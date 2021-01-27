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Украинская ССР. Памятник В.И. Ленину. Архивное фото.

В Одесской области оставался последний на Украине памятник Ленину – фото

© Sputnik / M.Goliak
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210127/33397907/v-odesskoy-oblasti-ostavalsya-posledniy-na-ukraine-pamyatnik-leninu.html

Его недавно снесли согласно принятому в мае 2015 года закону, запрещающему пропаганду советской символики.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Последний на Украине памятник Владимиру Ленину снесли в Одесской области, сообщил в среду руководитель общественной организации "Свитанок" Вадим Поздняков.

"Он стоял в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области", – уточнил источник на своей странице в Facebook.

Поздняков пояснил, что речь идет о монументах, расположенных в общественных местах, те, которые находятся в Донбассе и на закрытых территориях (заводы, санатории и так далее) – особая статья.

С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "О декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

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