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Назальный спрей. Иллюстративное фото.

Убивает коронавирус за минуту: заявленная способность нового спрея

© AFP 2020 / NICOLAS TUCAT
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (443)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210127/33398585/ubivaet-koronavirus-za-minutu-zayavlennaya-sposobnost-novogo-spreya.html

Его разработка началась еще до пандемии, но оказалось, что препарат обладает очень широким спектром действия, особенно после усовершенствования с помощью нанотехнологий.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Сотрудники кафедры микробиологии Университета "Улудаг" в турецкой Бурсе разработали назальный спрей, который, как они утверждают, способен всего за минуту уничтожить коронавирус, сообщает газета Daily Sabah.

​Cпрей Genoxyn, которое полностью убивает вирус, было разработан профессором Шехиме Гюльсюн Темель совместно с докторами Ахметом Юмитом Сабанджи и Гюнейтом Озакином.

По словам Сабанджи, исследования начались еще до пандемии коронавируса.

"Мы показали, что препарат обладает антибактериальной активностью, а после начала пандемии задумались о том, можем ли мы способствовать борьбе с COVID-19. Наши исследования показали, что спрей убивает вирус на тканях рта и носа, что препятствует его распространению и уменьшает его количество", – пояснил Сабанджи.

Темель утверждает, что спрей абсолютно безвреден для эпителиальных клеток на слизистых оболочках.

Медицинские работники проводитя тест на коронавирус
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Минуту на ответ: в Израиле разработали новый тест на COVID-19

"Более того, мы показали, что он оказывает лечебное действие на эти клетки. Следовательно, его можно безопасно использовать", – сказала она.

После того как препарат был усовершенствован с помощью нанотехнологий, его эффект стал более стабильным и он начал оказывать долгосрочное воздействие на определенные молекулы, сообщают ученые. Они утверждают, что спрей показывает высокую эффективность не только против СОVID-19, но и против различных бактерий и грибков.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (443)

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