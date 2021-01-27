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Пистолет.

Спортивный пистолет "Аспид" испытают российские силовики – видео

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210127/33398889/sportivnyy-pistolet-aspid-ispytayut-rossiyskie-siloviki--video.html

Этап апробации необходим для ознакомления потенциальных потребителей с боевыми, эргономическими и эксплуатационными характеристиками оружия.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Перспективный спортивный пистолет калибра 9х19 "Аспид" будет передан на апробацию в российские силовые ведомства, отзывы по итогам эксплуатации используют при доработке, сообщает в среду пресс-служба "Ростеха".

"Центральный НИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") передаст 9х19 спортивный самозарядный пистолет РГ120 "Аспид" и его модификацию РГ120-1 на апробацию силовым ведомствам и в стрелковые клубы. Полученные отзывы помогут доработать оружие и успешно пройти испытания", – говорится в релизе.

В компании пояснили, что этап апробации необходим для ознакомления потенциальных потребителей с боевыми, эргономическими и эксплуатационными характеристиками пистолета. Он предшествует предварительным и приемочным испытаниям спортивного оружия.

"Недавно "Аспид" прошел сертификацию и подтвердил соответствие всем нормативным требованиям. Теперь мы можем передать образцы пистолета профессиональным стрелкам – в клубы Федерации практической стрельбы и ряду силовых ведомств. К этапу предварительных испытаний ЦНИИточмаш соберет пистолеты, где уже будут учтены все отзывы", – цитируется в сообщении индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.

"Аспид" разрабатывается в вариантах для трех классов практической стрельбы: стандартный, облегченный и серийный. Стандартный оснастят магазином на 22 патрона, облегченный – на 18 патронов. Кроме того, облегченный "Аспид" получит крепления для коллиматорного прицела.

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Серийный "Аспид" оснащен планкой Пикатинни – системой рельсового крепления для прицелов и дополнительного оборудования, а также магазином на 18 патронов. Все модификации получат специальные накладки на рукоятку пистолета, которые позволят подогнать оружие под индивидуальную хватку стрелка.

Масса пистолета без патронов в зависимости от комплектации будет составлять от 800 до 1100 граммов. Гарантийный ресурс, по заявлению разработчика, составляет не менее 25 тысяч выстрелов, а магазина - не менее 7 тысяч. Оружие можно использовать при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов.

У модификации РГ120-1 нет наружных механических предохранителей, все предохранители внутренние, автоматические. Это позволяет моментально доставать оружие из кобуры, не опасаясь возможности зацепиться за что-то выступающими деталями. 

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