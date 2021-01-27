Обсуждаютcя поставки вакцины "Спутник V" в страны Африки

Продвижение первого в мире иммунопрепарата от коронавируса на рынки зарубежных стран поручено Российскому фонду прямых инвестиций.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Диалог с Африканским союзом и с отдельными странами континента о возможных поставках вакцины "Спутник V" ведет Российская Федерация, передает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн, президент России Владимир Путин заявил о необходимости координировать усилия в мире по повышению доступности вакцины от коронавируса и оказать помощь африканским странам.

"Продвижение российской вакцины "Спутник V" на рынки иностранных государств поручено Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ), представители которого с середины прошлого года ведут переговоры в том числе и со странами Африки, включая ЮАР. Кроме того, диалог по данной тематике ведется и с Африканским союзом, который, помимо закупок вакцин из третьих стран, приступил к проработке вопроса поставки на континент российской вакцины "Спутник V", – информирует МИД России.

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В частности, 12 января в формате видеоконференции состоялись экспертные переговоры представителей РФПИ и Африканской целевой группы по приобретению вакцины против COVID-19 (African Vaccine Acquisition Task Team, AVATT), сообщили в министерстве.

AVATT была создана в августе 2020 года по инициативе председателя Африканского союза, в планах которого – обеспечить вакцинацию по меньшей мере 60% населения континента, что составляет порядка 780 миллионов человек.

Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.

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