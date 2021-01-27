Дань подвигу и жертве: Путин возложил цветы к обелиску Ленинграда

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин возложил цветы к обелиску Ленинграда в Александровском саду в Москве в годовщину полного освобождения города-героя от блокады.

После этого глава государства планирует посетить Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрит открытую к 75-летию Великой Победы экспозицию "Подвиг народа".

Интерактивный проект, включающий почти 7 тысяч экспонатов, 22 фильма-реконструкции и несколько уникальных трехмерных панорам, позволяет воссоздать историческую реальность эпохи военного времени и показать вклад советского народа в победу над нацизмом.

Ожидается, что Путин даст старт иммерсивной онлайн-версии проекта "Подвиг народа: непокоренный Ленинград", посвященной самой трагической странице истории Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда и безмерному подвигу его жителей.

Санкт-Петербург 27 января отмечает 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

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