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Дозы вакцины Pfizer-BioNTech. Архивное фото

В Евросоюзе опасаются возникновения дефицита вакцин

© REUTERS / Andreas Gebert
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (446)
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Sputnik Молдова
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Глава Минздрава Германии считает, что дефицит вакцин от COVID-19, с которым столкнулась Европа, может продлиться до апреля.

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Производители вакцин, одобренных для применения на территории ЕС, продолжают заявлять о проблемах с поставками их препаратов в европейские страны.

Европейские чиновники скептически настроены к обещаниям фармкомпаний быстро восстановить поставки. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан ожидает, что ситуация с ограниченным количеством вакцин от коронавируса затянется еще не менее чем на десять недель, то есть до апреля.

"Нам еще предстоят по меньшей мере десять тяжелых недель с дефицитом вакцины", - написал министр в Twitter.

Шпан также предложил провести отдельную конференцию по вакцинам при участии федеральных властей и глав земель. "Мы также должны в качестве экспертов пригласить к диалогу представителей фармацевтической индустрии и производителей вакцин в Германии", – отметил он.

Вакцинация в ФРГ пока идет препаратами от Pfizer/BioNTech и Moderna, которые требуют двух прививок для активизации иммунитета.

Фигурки рядом с флаконом с надписью Вакцина от Covid-19
© AFP 2020 / Joel Saget
Евросоюз может ограничить вывоз вакцин от COVID-19 из Европы

Сообщается, что компания AstraZeneca ранее проинформировала Еврокомиссию, что первое время после одобрения ее вакцины компания сможет поставить меньшее количество доз вакцин, чем предполагалось ранее. Еврокомиссия запросила у AstraZeneca разъяснения после сообщения о сокращении поставок вакцины против COVID-19 в страны Евросоюза, отметив, что важно осуществлять поставки согласно оговоренному графику.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (446)

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