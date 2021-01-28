В Евросоюзе опасаются возникновения дефицита вакцин

Глава Минздрава Германии считает, что дефицит вакцин от COVID-19, с которым столкнулась Европа, может продлиться до апреля.

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Производители вакцин, одобренных для применения на территории ЕС, продолжают заявлять о проблемах с поставками их препаратов в европейские страны.

Европейские чиновники скептически настроены к обещаниям фармкомпаний быстро восстановить поставки. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан ожидает, что ситуация с ограниченным количеством вакцин от коронавируса затянется еще не менее чем на десять недель, то есть до апреля.

"Нам еще предстоят по меньшей мере десять тяжелых недель с дефицитом вакцины", - написал министр в Twitter.

Denn wir gehen bei der Knappheit des Impfstoffes noch durch mindestens zehn harte Wochen. Die sollten wir mit gemeinsamem Arbeiten in der Sache verbringen. Das dürfen die Bürger von uns in dieser schweren Zeit erwarten. (5/5) — Jens Spahn (@jensspahn) January 28, 2021

Шпан также предложил провести отдельную конференцию по вакцинам при участии федеральных властей и глав земель. "Мы также должны в качестве экспертов пригласить к диалогу представителей фармацевтической индустрии и производителей вакцин в Германии", – отметил он.

Вакцинация в ФРГ пока идет препаратами от Pfizer/BioNTech и Moderna, которые требуют двух прививок для активизации иммунитета.

Сообщается, что компания AstraZeneca ранее проинформировала Еврокомиссию, что первое время после одобрения ее вакцины компания сможет поставить меньшее количество доз вакцин, чем предполагалось ранее. Еврокомиссия запросила у AstraZeneca разъяснения после сообщения о сокращении поставок вакцины против COVID-19 в страны Евросоюза, отметив, что важно осуществлять поставки согласно оговоренному графику.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova