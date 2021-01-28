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Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Кейптауне

В жюри конкурса Андрея Стенина-2021 вошли лидеры мировой фотоиндустрии

© Sputnik / Фандулвази Джайкло
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210128/33407007/v-zhyuri-konkursa-andreya-stenina-2021-voshli-lidery-mirovoy-fotoindustrii.html

В 2021 году фотографы будут бороться за призовые места в четырех номинациях – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени". В каждой из них можно подать по одной работе в двух категориях – "Одиночная фотография" и "Серия".

КИШИНЕВ, 28 янв - SputnikМеждународный конкурс для молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина назвал состав своего звездного жюри. В 2021 году его интернациональная команда по-своему уникальна: в нее вошли представители крупнейших СМИ мира и титулованные фотографы, в разные годы уже оценивавшие работы участников конкурса имени Стенина.

Среди них - фотодиректор журнала "Штерн" (Stern) Андреас Трамп (Германия); Рут Айххорн (Германия), независимый куратор и фоторедактор, в прошлом - фотодиректор немецкой версии журнала GEO; основатель и координатор ежегодного Фестиваля этической фотографии в Лоди (Festival della Fotografia Etica) Альберто Прина (Италия); фоторедактор старейших изданий Южной Африки "Кейп Таймс" (Cape Times) и "Кейп Аргус" (Cape Argus) в составе медиагруппы "Индепендент Медиа" (Independent Media) Йэн Лэндсберг (ЮАР); двукратный обладатель ведущей фотопремии мира, World Press Photo, специальный фотокорреспондент РИА Новости Валерий Мельников (Россия); Юрий Козырев (Россия), многократный обладатель ведущих международных фотопремий, сооснователь международного агентства фотографии "Нур" (Noor).

Открытие выставки победителей Международного конкурса имени А. Стенина
© Sputnik / Илья Питалев
Открытие выставки победителей Международного конкурса имени А. Стенина

"Благодарен и для меня почетно быть приглашенным в жюри конкурса имени Стенина. Это уже сложившаяся команда со своим авторитетом, своими взглядами, концепцией, условиями, да и с легендой. Андрей был хорошим фотографом, прекрасным профессионалом. Очень важно об этом помнить. Для меня любой конкурс – это честное подведение итогов: просматривая все, что сделал за год, ты понимаешь свои плюсы и минусы. Есть также и объективные обстоятельства – например, этот год был сложным для всех нас. Если рассматривать профессию фотожурналиста, то ее ключевой момент - это возможность двигаться и оказываться в правильных местах вовремя. Люди готовы, например, как Андрей Стенин, идти рисковать и быть там, где горячо. И вдруг из-за пандемии мы оказались в таких жестких рамках, когда нас всех ограничили в передвижении. Мне очень любопытно, как фотографы, тем более молодые ребята, для которых движение – это жизнь, справлялись и решали эту проблему. По поводу коронавируса, пандемии обязательно выскажутся молодые люди. Но выделять одну эту тему – неправильно. Жизнь продолжается. И если обращаться опять же к опыту Андрея Стенина, который снимал войну и был военным репортером, он снимал и жизнь там, в конфликтах. А жизнь, как мы знаем, не только из пуль состоит: там и рожают, и любят, и расстаются, и ревнуют. Поэтому эти аспекты жизненные тоже должны быть", – сказал российский фотограф, сооснователь агентства Noor Images Юрий Козырев.

Открытие выставки победителей конкурса имени А. Стенина в Праге
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Открытие выставки победителей конкурса имени А. Стенина в Праге

В свою очередь, фотодиректор журнала "Штерн" (Германия) Андреас Трамп отметил, что весной 2017 года его в первый раз позвали в жюри конкурса имени Андрея Стенина.

"Увидеть Москву и поработать с командой профессионалов из "Россия сегодня" было большой удачей. Во время работы жюри я обрел новых коллег, но что важнее, я увидел работы множества новых фотографов. Теперь, когда меня спросили, хотел бы я вновь стать членом жюри конкурса уже в 2021 году, я не раздумывая принял это приглашение. Я абсолютно уверен, что мне вновь предстоит увидеть превосходные работы фотографов со всего мира. Я очень жду этого", - подчеркнул Трамп.

А вот Рут Айххорн, независимый куратор и фоторедактор, в прошлом – фотодиректор немецкой версии журнала GEO – впервые принимала участие в 2016 году и рассматривала по большей части работы 2015 года.

Открыт прием работ на Конкурс имени Андрея Стенина 2021 года
© Sputnik
Открыт прием работ на Конкурс имени Андрея Стенина 2021 года
"Я помню, что тогда в составе жюри были специалисты из разных стран – России, Италии, Китая, Америки, Швеции и Германии. Все они были отличными профессионалами и у всех были сильные и убедительные аргументы. Мы с ними увлеченно спорили о работах участников, эстетике и ценности информации. Я рада, что конкурс популярен и сейчас и имеет поклонников и поддержку. Для фотографа важна любая возможность показать свою работу и получить признание. А юные фотожурналисты в особенности нуждаются в практике и возможности оценить свои работы на глобальном уровне", – рассказала Айхорн.

Основатель и координатор ежегодного Фестиваля этической фотографии в Лоди (Festival della Fotografia Etica) Альберто Прина заявил, что счастлив приглашению присоединиться к жюри конкурса имени Стенина во второй раз.

"Мой первый опыт был очень позитивным, он дал мне возможность работать с коллегами со всего мира, увлеченными своим делом, которые стараются оказать положительное влияние на фотосообщество. Для меня станет большой честью внести свой вклад в этот замечательный проект и наблюдать за его развитием. Я с нетерпением жду начала работы с коллегами по жюри и оценки работ молодых фотожурналистов, особенно в такой важный для всего мира период", – сказал Прина.

Фоторедактор "Кейп Таймс" и "Кейп Аргус" в составе медиагруппы "Индепендент Медиа" Йэн Лэндсберг отметил, что участвуя в конкурсе имени Андрея Стенина в 2017 году как член жюри, он смог критически взглянуть на собственные взгляды о фотожурналистике в меняющемся мире, а также оценить работы молодых фотографов из дальних уголков земли.

Фотограф, тематическое фото.
© CC BY-SA 2.0 / Bruce Aldridge / take a photo
Конкурс имени Стенина назвал победителей 2020 года
"Что меня особенно впечатлило – разнообразие и широта взглядов команды жюри, которая состояла из профессионалов этой индустрии и экспертов из Италии, Германии, Китая, Южной Африки и России, а также методичная точность, с которой подготовка и логистика процесса оценки была выполнена командой по проведению конкурса под руководством Оксаны Олейник. Мне очень интересно посмотреть, как жюри в 2021 году будет оценивать то, как фотографы интерпретировали, поймали и приняли новую реальность, вызванную глобальной пандемией. Для меня большая честь и привилегия снова участвовать в конкурсе в качестве члена жюри", – добавил Лэндсберг.

Валерий Мельников, двукратный обладатель премии World Press Photo, специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" рассказал, что в этом году он вновь будет среди членов жюри Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

"Несколько лет назад я уже работал в составе жюри этого конкурса. И уже тогда, несмотря на то, что конкурс еще только набирал свои обороты, было прислано очень большое количество сильных и очень интересных работ. Тогда для меня это был первый опыт работы в международной команде жюри, в которую входили представители медиаиндустрии всего мира. Я очень надеюсь, что в этом году мы также увидим большое число сильных, интересных и разнообразных работ, тем более, что минувший год был не простым и для России, и для всего мира. Я хочу пригласить к участию в нашем конкурсе всех фотографов, кому есть что показать в своих фотографиях, и рассказать миру о том, как они прожили этот год", – сообщил Мельников.

В 2021 году соискатели будут бороться за призовые места в четырех номинациях – "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени". Во всех номинациях участники смогут подать по одной работе в двух категориях, "Одиночная фотография" и "Серия". Прием работ продлится до 28 февраля на сайте stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках.

Снимок Snake Under the Moonlight (Змея под луной) китайского фотографа Jinjing Lyu, ставший финалистом конкурса The Art of Building 2020.
© Photo : Jinjing Lyu / The Art of Building / CIOB
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Призовой фонд конкурса в 2021 году составит 125 000, 100 000 и 75 000 рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина – Гран-при – получит 700 000 рублей.

Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках – выставочное турне лауреатов конкурса стало уже его неотъемлемой частью и включает несколько десятков городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.

С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран, Организации Объединенных Наций (ООН). С 2019 года выставки конкурса проходят также и в Совете Европы в Страсбурге.

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов – талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Анкаре. Архивное фото
© Sputnik / Алтан Гочер
Фотоконкурс имени Стенина объявил победителя онлайн-голосования
В 2020 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, информационное агентство News1, интернет-портал DBW, новостной портал Brasil247. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: журнал "National Geographic Россия", портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", информационный портал YOung JOurnalists, журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал Enfoque Visual, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.

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