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Вакцинация добровольцев против COVID-19. Архивное фото

Более двух миллионов россиян привились вакциной "Спутник V"

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (448)
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Sputnik Молдова
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В Центре имени Гамалеи рассказали о последних данных по эффективности первой российской вакцины от коронавируса, а также назвали число привитых "Спутником V" россиян.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. На сегодняшний день уже более двух миллионов россиян сделали прививку от коронавируса препаратом "Спутник V".

Об этом сообщила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов Центра Гамалеи, кандидат биологических наук Дарья Егорова.

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Она также огласила новые данные промежуточного анализа пострегистрационных исследований вакцины, которые показывают, что эпидемиологическая эффективность препарата от коронавируса "Спутник V" составляет более 91%, сообщает РИА Новости.

"В настоящий момент у нас уже есть данные по промежуточному анализу эпидемиологической эффективности вакцины по результатам идущей в настоящий момент третьей фазы… Могу анонсировать, что эффективность эпидемиологическая вакцины составила более 91%, она была такой для совершенно разных подгрупп пациентов независимо от их пола, возраста", – сказала Егорова на онлайн-собрании научного совета РАН "Науки о жизни" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"В плане гуморального иммунного ответа она (эффективность – прим. ред.) превышает 98% <...> и по клеточному иммунитету она стремится к 100%", – рассказала эксперт.

Гуморальный иммунитет отвечает за удаление патогена с помощью выработанных антител, клеточный — за уничтожение его клетками организма.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Двухвекторная вакцина от коронавируса
© Screenshot / Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи
Двухвекторная вакцина от коронавируса

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (448)

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