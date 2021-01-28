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Дубай

Плюс ограничения: что нужно знать уезжающим в Дубай

© Photo : Vyacheslav Pakhomov
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (452)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210128/33411627/plyus-ogranicheniya-chto-nuzhno-znat-uezzhayuschim-v-dubay.html

Высший комитет Дубая по управлению кризисами и стихийными бедствиями объявил об изменениях протокола допуска иностранцев.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Для жителей иностранных государств, которые хотят въехать в эмират, будут применяться новые правила, передает РИА Новости со ссылкой на TourDom.ru.

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© REUTERS / Eva Plevier
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Ограничения вступают в действие с 31 января. Для прилета в Дубай понадобится предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанные за 72 часа до поездки. Ранее на это отводилось четверо суток.

Требование действует для всех иностранцев, кроме британцев - им въезд в эмират временно запрещен.

Как и раньше, по прилете пассажирам предстоит установить специальное мобильное приложение для определения их местонахождения и самочувствия.А также сдать повторный анализ, в ожидании результатов которого необходимо находиться на самоизоляции в отеле или апартаментах. Если же он окажется положительным, туристу придется провести на карантине минимум десять дней.

Российские эксперты предупреждают, что несоблюдение регламента чревато и грозит нарушителям как минимум проблемами с полицией.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (452)

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