Плюс ограничения: что нужно знать уезжающим в Дубай

Высший комитет Дубая по управлению кризисами и стихийными бедствиями объявил об изменениях протокола допуска иностранцев.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Для жителей иностранных государств, которые хотят въехать в эмират, будут применяться новые правила, передает РИА Новости со ссылкой на TourDom.ru.

Ограничения вступают в действие с 31 января. Для прилета в Дубай понадобится предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанные за 72 часа до поездки. Ранее на это отводилось четверо суток.

Требование действует для всех иностранцев, кроме британцев - им въезд в эмират временно запрещен.

Как и раньше, по прилете пассажирам предстоит установить специальное мобильное приложение для определения их местонахождения и самочувствия.А также сдать повторный анализ, в ожидании результатов которого необходимо находиться на самоизоляции в отеле или апартаментах. Если же он окажется положительным, туристу придется провести на карантине минимум десять дней.

Российские эксперты предупреждают, что несоблюдение регламента чревато и грозит нарушителям как минимум проблемами с полицией.

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