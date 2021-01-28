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У входной двери торгового центра в Пекине

Где "слабое место" COVID-19: ученые знают ответ

© AP Photo / Andy Wong
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (452)
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"Ахиллесову пяту" коронавируса нового типа удалось отыскать ученым из Университета Вандербильта и медицинского отделения Техасского университета.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Особый фермент - экзорибонуклеазу nsp14-ExoN - удалось выявить у SARS-CoV-2 американским специалистам, пишет РИА Новости со ссылкой на портал MedicalXpress.

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© AFP 2020 / NICOLAS TUCAT
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Найденное вещество помогает коронавирусу корректировать ошибки, возникающие при репликации генома, и отвечает за извлечение генетического материала из других штаммов. Это дает патогену эволюционное преимущество.

"Экзорибонуклеаза коронавируса, таким образом, служит важной мишенью для подавления и ослабления продолжающейся пандемии COVID-19, а также для предотвращения будущих вспышек новых коронавирусов", — отметила один из авторов исследования Дженнифер Гриббл.

По мнению ученых, найденная экзорибонуклеаза -  "ахиллесова пята" коронавируса, и, если разработать лекарство, способное заблокировать ее действие, вирус потеряет способность к рекомбинации и полностью "отключится".

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© RIA Novosti/Avrora
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (452)

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