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Корова на пастбище. Архивное фото

Забодала - плати: пермячка взыскала компенсацию с коровы

© CC BY 2.0 / Martin Cathrae / Pet Cow
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210128/33413604/zabodala-plati-permyachka-vzyskala-kompensatsiyu-s-korovy.html

Курьезный случай произошел в одном из населенных пунктов Пермского края, однако - только на первый взгляд.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Агрессивное поведение коровы обернулось финансовыми потерями для ее хозяина: с него прострадавшая взыскала по суду компенсацию морального вреда, пишет РИА Новости.

© Photo : SpaceX Flickr
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Все произошло весной прошлого года. Жительница Пермского края попыталась выгнать корову соседа из своего огорода. Однако животное противилось и набросилось на женщину, бодая рогами. Все закончилось печально: жертва агрессии получила серьезные травмы и месяц лечилась в больнице. Суд первой инстанции в Добрянском районе обязал хозяина коровы, который оставил ее без присмотра, возместить ущерб пострадавшей. Размер компенсации составил 50 тысяч рублей, но решение было оспорено.

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"Жительница взыскала компенсацию морального вреда за травму, причиненную коровой… Истица переживала из-за причиненных ей травм, ее физическому здоровью был нанесен вред, и до настоящего времени она испытывает боли… Пермский краевой суд согласился с решением суда первой инстанции", - говорится в сообщении суда.

О судьбе коровы-агрессора ничего не сообщается.

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