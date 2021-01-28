Забодала - плати: пермячка взыскала компенсацию с коровы

Курьезный случай произошел в одном из населенных пунктов Пермского края, однако - только на первый взгляд.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Агрессивное поведение коровы обернулось финансовыми потерями для ее хозяина: с него прострадавшая взыскала по суду компенсацию морального вреда, пишет РИА Новости.

Все произошло весной прошлого года. Жительница Пермского края попыталась выгнать корову соседа из своего огорода. Однако животное противилось и набросилось на женщину, бодая рогами. Все закончилось печально: жертва агрессии получила серьезные травмы и месяц лечилась в больнице. Суд первой инстанции в Добрянском районе обязал хозяина коровы, который оставил ее без присмотра, возместить ущерб пострадавшей. Размер компенсации составил 50 тысяч рублей, но решение было оспорено.

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"Жительница взыскала компенсацию морального вреда за травму, причиненную коровой… Истица переживала из-за причиненных ей травм, ее физическому здоровью был нанесен вред, и до настоящего времени она испытывает боли… Пермский краевой суд согласился с решением суда первой инстанции", - говорится в сообщении суда.

О судьбе коровы-агрессора ничего не сообщается.

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