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Биологический факультет МГУ. Архивное фото

Вузы РФ могут вернуться к очному обучению с 7 февраля

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210129/33421389/vuzy-rf-mogut-vernutsya-k-ochnomu-obucheniyu-s-7-fevralya.html

Для возвращения к очному формату обучения ректорам российских вузов поручено принять меры по профилактике распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. С 7 февраля по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора вузы РФ могут вернуться к очному обучению. При этом им необходимо быть готовыми к возвращению ограничений в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом говорится в приказе Минобрнауки России, сообщает РИА Новости.

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"Приказываю: руководителям, находящимся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации образовательных организаций высшего образования по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора организовать реализацию образовательных программ в очной форме обучения, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции на соответствующей территории субъекта Российской Федерации", - сказано в тексте приказа.

Ректорам поручено принять меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. В том числе речь идет об обеспечении условий для гигиенической обработки рук антисептиками при входе в вуз, места общего пользования, столовые, санузлы, термометрию, о запрете на допуск лиц с признаками инфекционных заболеваний, о контроле за масочным режимом и социальным дистанцированием, проветривании учебных помещений во время перерывов.

"Руководителям образовательных организаций обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения эпидемиологической ситуации", - добавляется в документе.

Приказ вступает в силу с 7 февраля.

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