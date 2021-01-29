Вузы РФ могут вернуться к очному обучению с 7 февраля

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. С 7 февраля по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора вузы РФ могут вернуться к очному обучению. При этом им необходимо быть готовыми к возвращению ограничений в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом говорится в приказе Минобрнауки России, сообщает РИА Новости.

"Приказываю: руководителям, находящимся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации образовательных организаций высшего образования по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора организовать реализацию образовательных программ в очной форме обучения, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции на соответствующей территории субъекта Российской Федерации", - сказано в тексте приказа.

Ректорам поручено принять меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. В том числе речь идет об обеспечении условий для гигиенической обработки рук антисептиками при входе в вуз, места общего пользования, столовые, санузлы, термометрию, о запрете на допуск лиц с признаками инфекционных заболеваний, о контроле за масочным режимом и социальным дистанцированием, проветривании учебных помещений во время перерывов.

"Руководителям образовательных организаций обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения эпидемиологической ситуации", - добавляется в документе.

Приказ вступает в силу с 7 февраля.

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