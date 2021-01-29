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Вакцина против COVID-19 Спутник V

Видео – Первая партия российской вакцины "Спутник V" прибыла в Боливию

© Sputnik / Павел Бедняков
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (453)
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Президент Боливии Луис Арсе лично принял участие в разгрузке контейнеров и заявил, что медики страны немедленно приступят к вакцинации населения.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Президент Боливии Луис Арсе сообщил о том, что в страну поступила первая партия российской вакцины "Спутник V". По заверению Арсе, уже на следующий день после поступления вакцины в Боливии будет запущена кампания по иммунизации населения от COVID-19, сообщает РИА Новости.

"Мы собираемся начать вакцинацию завтра в девяти департаментах, разумеется, постепенно, по мере того, как вакцины доставляют в места, где обеспечена холодовая цепь", – сказал президент журналистам перед прибытием самолета с препаратом в столичный аэропорт Эль-Альто.

Арсе также принял личное участие в разгрузке контейнеров с вакциной, которую доставили в Боливию из Буэнос-Айреса.

Договоренность о поставках "Спутника V" в Боливию была достигнута в декабре, а разрешение на экстренное использование местный регулятор выдал 6 января.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Илья Питалев
Вакцину "Спутник V" зарегистрируют в 25 странах в ближайшие две недели
"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (453)

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