Видео – Российские саперы обезвредили в Нагорном Карабахе более 15 тысяч снарядов

Специалисты-саперы МЧС России отчитались об успешной ликвидации почти 15,5 тысячи взрывоопасных предметов в Карабахе.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. В МЧС России рассказали о том, что за время работы в Нагорном Карабахе саперы обследовали территорию площадью более 120 гектаров.

При этом было успешно обезврежено почти 15,5 тысячи боеприпасов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Специалисты МЧС России продолжают работы по разминированию в Нагорном Карабахе. Ими обследована территория площадью более 123 гектаров и обнаружено около 15,5 тысячи взрывоопасных предметов", – сообщил собеседник агентства.

По словам специалиста МЧС, пиротехническая группа центра "Лидер" сейчас работает в Мартунинском районе. Саперы обследовали здесь свыше 110 гектаров, обнаружив и обезвредив почти 15 тысяч боеприпасов.

Среди найденных взрывоопасных предметов более 6,8 тысячи артиллерийских снарядов, 3,4 тысячи патронов различного калибра, а также порядка 730 минометных мин и свыше 1,1 тысячи гранат.

Также собеседник агентства отметил, что саперы ведомства ведут очистку территории совместно с азербайджанскими коллегами в ручном режиме и при помощи двух машин разминирования MV-4, доставленных из Москвы.

"В рамках сотрудничества МЧС России и МЧС Азербайджана продолжаются теоретические и практические занятия с 30 пиротехниками республиканского МЧС, на которых сотрудники 40-го РЦПС Ногинского спасательного центра рассказывают о конструктивных особенностях ВОП и демонстрируют принципы их действия и способы обезвреживания на макетах", – заключил представитель ведомства.

Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. До первой декады ноября предпринимались безуспешные попытки остановить кровопролитие.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении – Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян – подписали совместное заявление, которое предусматривало полное прекращение военных действий в Нагорном Карабахе.

Согласно ему Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

В начале января в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина, главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на которой было принято совместное заявление трех лидеров о развитии Карабаха. Вице-премьеры трех стран будут руководить трехсторонней рабочей группой, в задачу которой войдут вопросы восстановления экономических, торговых и транспортных связей, а также открытия границ в Нагорном Карабахе.

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