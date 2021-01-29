Прощание с Василием Лановым пройдет в Театре Вахтангова

На фасаде Вахтанговского театра вместо привычных афиш появились фотографии Василия Ланового, прослужившего в театре более 60 лет. Здесь же в понедельник пройдет церемония прощания с актером.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. В пятницу фотографии народного артиста СССР Василия Ланового были размещены на фасаде театра имени Вахтангова.

С утра сюда поклонники таланта актера несут цветы, передает РИА Новости.

В театре Вахтангова, где Лановой прослужил более 60 лет, также пройдет церемония прощания. Директор учреждения Кирилл Крок сообщил, что оно состоится 1 февраля.

Похоронят актера на Новодевичьем кладбище.

Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни. Соболезнования семье выразили президент России Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, белорусский лидер Александр Лукашенко, а также коллеги артиста по театру и кино.

Лановой родился 16 января 1934 года, служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, был заведующим кафедрой сценической речи и профессором Театрального училища имени Бориса Щукина. Лауреат Ленинской премии, Герой Труда, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк".

Самые известные фильмы с его участием: "Павел Корчагин", "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Коллеги", "Война и мир", "Анна Каренина", "Солярис", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Дни Турбиных" и другие.

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