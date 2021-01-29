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Зона контроля Государственной пограничной службой Украины

Украина обновила список стран "красной зоны" — Молдова на грани

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210129/33423720/ukraina-obnovila-spisok-stran-krasnoj-zony-moldova-na-grani.html

Число зарегистрированных случаев инфицирования в пересчете на сто тысяч населения в нашей стране лишь немного ниже, чем в соседнем государстве.

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Украина оставила Молдову в списке стран "зеленой зоны", однако наша страна балансирует на грани включения в "красную зону". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Министерства здравоохранения соседней страны.

Украинский Минздрав включает в "красную зону" все страны, где показатель инфицированных на сто тысяч населения выше, чем на Украине.

Ucraina a actualizat lista țărilor clasificate în zonele roșie și verde
© Photo : МIнIстерство охорони здоров’я УкраIни
Список стран "красной" и "зеленой" зон Минздрава Украины

Правила въезда на Украину

В посольстве Молдовы на Украине сообщили, что, согласно постановлению правительства Украины от 22 июля 2020 года, начиная с 28 сентября иностранные граждане могут въехать на территорию страны, в том числе с целью транзита, представив в обязательном порядке при пересечении границы страховку, которая должна покрывать расходы на возможное лечение от COVID-19 и затраты во время пребывания на карантине.

Румыния контрольно пропускной пункт
© Sputnik / Miroslav Rotari
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При этом полис должен быть оформлен либо украинской страховой компанией, либо фирмой с представительством на территории Украины. Срок действия документа должен покрывать весь период пребывания на территории страны.

"Граждане, которые приезжают или находились в течение последних 14 дней в государстве, входящем в "красную зону", и планируют поездку на Украину, должны представить на контрольно-пропускном пункте отрицательный результат теста на COVID-19 (ПЦР), сделанного не позднее чем за 48 часов до пересечения границы и выданного на русском или английском языке. Если у человека нет на руках заключения, то ему необходимо уйти на 14-дневный карантин", – сказано в сообщении посольства.
Альтернатива карантину, как пояснили в дипмиссии, – опция самоизоляции на дому, если человек дает согласие на установку приложения "Activ de acasă/Дій вдома" (для использования приложения необходимо использовать SIM-карту с украинским номером).

В то же время иностранные граждане, находящиеся в самоизоляции или на карантине на территории Украины, в течение 48 часов после пересечения границы могут сдать тест на COVID-19 (ПЦР) в местных авторизированных медицинских лабораториях. Со списком этих лабораторий можно ознакомиться на сайте Центра общественного здоровья Украины.

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Теги:
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