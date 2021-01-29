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Пожар в больнице Матей Балш

Майя Санду выразила соболезнования в связи с трагедией в Бухаресте

© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210129/33424719/majya-sandu-vyrazila-soboleznovaniya-v-svyazi-s-tragediej-v-buhareste.html

В результате пожара в больнице в Бухаресте погибли четыре пациента, спасателям удалось не допустить большего числа жертв.

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду выразила соболезования семьям погибших во время пожара в больнице "Матей Балш" в Бухаресте.

"Наши мысли сейчас со всеми пациентами и их родственниками. Мы выражаем солидарность со всем румынским обществом, с врачами и спасателями, которые прилагают все усилия, чтобы спасти как можно больше жизней", — написала Санду в Facebook.

Утром 29 января на первом этаже больницы "Матей Балш", в палате, где находились три пациента, начался пожар. Пламя быстро распространилось, в зоне возгорания оказались около 100 пациентов с COVID-19, многие из которых были подключены к кислородным аппаратам.

Пожарные и спасатели экстренно эвакуировали пациентов и медперсонал. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

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Теги:
коронавирус, Майя Санду, пожар


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