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Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).

Названы сроки появления однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт"

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (456)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210129/33425641/nazvany-sroki-poyavleniya-odnokomponentnoy-vaktsiny-sputnik-light.html

Ранее разработчики говорили, что "Спутник V" — это не один препарат, а целая платформа вакцин, и лайт-версия будет ориентирована на зарубежные рынки.

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" появится в феврале, говорится в Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V".

Сотрудник лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Архивное фото
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Минздрав РФ выдал разрешение на клинические исследования вакцины "Спутник Лайт"

Разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" Минздрав России выдал в январе. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее говорил, что "Спутник V" — это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, новая версия будет в основном ориентирована на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги. В России чаще будет использоваться "Спутник V".

Ранее в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов отмечал, что, в отличие от двухкомпонентной вакцины "Спутник V", для прививки "Спутник Лайт" будет достаточно одного укола.

"Это однократная доза. Если в полной вакцине "Спутник V" две дозы и разные носители (в вакцине "Спутник V" используются векторы на основе двух серотипов аденовируса – ред.), то здесь однократная доза. Считается, что этого должно быть достаточно для какого-то уровня иммунитета", – уточнял он.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, эпидемиологическая ситуация в России будет полностью под контролем, когда иммунитет сформируется у 60% жителей страны. В середине января доля граждан с иммунитетом, по ее словам, составляла не менее четверти населения во всех регионах.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (456)

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