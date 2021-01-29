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Фрегат Адмирал Горшков провел успешный пуск ракеты Циркон.

Когда начнутся серийные поставки ракет "Циркон" - ответ Минобороны РФ

Пресс-служба Минобороны РФ
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210129/33425980/kogda-nachnutsya-seriynye-postavki-raket-tsirkon-otvet-minoborony-rf.html

Гиперзвуковые ракеты в настоящее время проходят государственные испытания, которые, по предварительным данным, завершатся в текущем году.

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Заключительным этапом госиспытаний ракет "Циркон" станут пуски с подводных лодок, запланированные на 2021 год, сообщил в пятницу в ходе Единого дня военной приемки заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Как пишет РИА Новости, ранее в рамках летно-конструкторских испытаний экипаж фрегата "Адмирал Горшков" провел пуски "Цирконов". Во время испытаний их скорость превысила М=8 (число Маха).

"Положительные результаты позволяют приступить к следующему этапу отработки — проведению пусков с подводных носителей, завершить государственные испытания в 2021 году и приступить к серийным поставкам", - отметил Алексей Криворучко.

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"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя, при этом ее скорость достигает девяти скоростей звука. Максимальная дальность стрельбы — до тысячи километров. Комплекс может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели. Помимо морской версии, президент России Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.

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