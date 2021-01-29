Энергия солнца для золотодобытчиков: масштабный проект на Колыме

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Первую на Колыме солнечную электростанцию намерена создать Омолонская золотодобывающая компания на горно-обогатительном комбинате "Кубака" в Северо-Эвенском округе региона. Об этом РИА Новости в пятницу сообщил представитель магаданского филиала управляющей компании "Полиметалл".

"Солнечная электростанция будет состоять из 5 тысяч фотоэлектрических модулей, которые поглощают солнечное излучение с обеих сторон, что позволяет получать до 25% дополнительной выработки энергии. Современная система накопления энергии исключает снижение вырабатываемой мощности даже в случае сезонного или погодного падения солнечной активности. Первая солнечная электростанция на Колыме будет работать в связке с традиционными дизельными электростанциями и позволит сократить потребление горюче-смазочных материалов. Также существенно снижается и количество выбросов в атмосферу", - рассказал собеседник.

Территория под установку фотоэлементов уже подготовлена - по площади она равна 12 футбольным полям. Сдача объекта запланирована на послеждний квартал текущего года.

"Доставка оборудования осуществляется через порты Владивостока и Магадана, далее по федеральной трассе и автозимнику. Логистика предусматривает и дополнительный маршрут: материалы для фундамента с завода изготовителя по железной дороге доставят в Якутию и оттуда зимником до промышленной площадки ГОК "Кубака". Общий вес оборудования солнечной электростанции - более 700 тонн", - добавил собеседник.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova