Российская вакцина "ЭпиВакКорона" прошла регистрацию в Туркменистане

Туркменистан первым в мире после России одобрил использование второго российского препарата от COVID-19.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Вакцина от российского научного центра "Вектор" успешно прошла процедуру регистрации в Туркмении. Речь идет о втором препарате российского производства – "ЭпиВакКорона".

Об этом сообщил в пятницу туркменский новостной портал "Ориент" со ссылкой на правительство страны.

"В Туркменистане прошла процедуру регистрации уже вторая вакцина российского производства – "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", – цитирует сообщение РИА Новости.

Сообщается, что свидетельство о регистрации было выдано Центром регистрации лекарственных средств и государственного контроля при министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. До этого препарат прошел экспертный анализ фармакологического и фармакопейного комитетов Центра.

По информации, размещенной на сайте Ориент, после выдачи регистрационного свидетельства будет разрешена закупка и использование этого препарата в стране для профилактики вирусной инфекции.

Сейчас в Ашхабаде находятся представители Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.

Восемнадцатого января министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана была произведена государственная регистрация российской вакцины "Спутник V" от научно-исследовательского центра имени Гамалеи.

Согласно сообщениям туркменских властей, в стране не зарегистрированы случаи инфицирования коронавирусом. Тем не менее повсеместно действует масочный режим, введен ряд ограничений на работу транспорта, торговли, общепита.

Вакцину "ЭпиВакКорона", созданную на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор", зарегистрировали в октябре. В гражданский оборот уже выпустили более 45 тысяч доз, а на масштабное производство должны выйти в феврале.

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