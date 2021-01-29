23:26 29 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.94
  • USD17.30
  • RUB0.23
  • RON4.29
  • UAH0.61
Поиск
Поезд возле вокзала Монпарнас в Париже

Франция: въезд из-за пределов ЕС не будет разрешен

© Sputnik / Irina Kalashnikova
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в январе 2021 (460)
8 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210129/33431765/frantsiya-vezd-iz-za-predelov-es-ne-razreshen.html

В стране объявлено о новых запретительных мерах, они, как и ранее, продиктованы пандемией коронавируса.

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Франция запрещает въезд и выезд всех путешественников, прибывающих из стран за пределами ЕС, за рядом исключений. Решение принято на фоне эпидемии COVID-19. Заявление в пятницу вечером озвучил премьер-министр Франции Жан Кастекс, передает РИА Новости. 

"Въезд во Францию и выезд с нашей территории в страны за пределами Евросоюза будет запрещен за исключением веских мотивов", - сказал Кастекс.

По его словам, норма вступит в силу с 1 февраля.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в январе 2021 (460)

По теме

Обновлен список государств, по приезде из которых надо соблюдать карантин


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
В Кишинев наконец-то пришла зима: город снова примеряет белую шубку.
Фото - Белая зима: как выглядит заснеженная столица Молдовы
Памяти Василия Ланового
Видео - О настоящем - в человеке: памяти Василия Ланового
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться