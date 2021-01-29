Франция: въезд из-за пределов ЕС не будет разрешен

В стране объявлено о новых запретительных мерах, они, как и ранее, продиктованы пандемией коронавируса.

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Франция запрещает въезд и выезд всех путешественников, прибывающих из стран за пределами ЕС, за рядом исключений. Решение принято на фоне эпидемии COVID-19. Заявление в пятницу вечером озвучил премьер-министр Франции Жан Кастекс, передает РИА Новости.

"Въезд во Францию и выезд с нашей территории в страны за пределами Евросоюза будет запрещен за исключением веских мотивов", - сказал Кастекс.

По его словам, норма вступит в силу с 1 февраля.

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