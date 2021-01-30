Иран и Россия заключили договор по "Спутнику V", включая производство

КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. Иран заключил с Россией договор о сотрудничестве по вакцине "Спутник V", включая ее производство в исламской республике. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"После регистрации вакцины "Спутник V" в Иране в пятницу между Ираном и Россией был подписан договор о покупке и совместном производстве", - сказал посол агентству IRNA.
Сообщается также, что делегация иранского Минздрава в течение десяти дней прибудет в РФ для обсуждения вопроса о производстве "Спутник V" в Иране.
Кроме того, стороны договорились о том, что вакцина будет совместно производиться на территории Ирана.
"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
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