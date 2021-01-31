13:52 31 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.94
  • USD17.30
  • RUB0.23
  • RON4.29
  • UAH0.61
Поиск
Люди в защитных масках в Токио

В Японии нашли очаг инфицирования британским штаммом коронавируса

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Общество
Получить короткую ссылку
77 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/02/33122427.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210131/33442446/v-yaponii-nashli-ochag-infitsirovaniya-britanskim-shtammom-koronavirusa.html

Всего к настоящему времени в Японии подтверждены 64 случая заражения британским штаммом коронавируса.

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. В Министерстве здравоохранения Японии сообщили об обнаружении британского штамма коронавирусной инфекции еще у пятерых граждан, живущих в Токио и соседней с ним префектуре Сайтама, пишет издание "Никкэй".

Медицинский работник готовит дозу вакцины от COVID-19 против коронавирусной болезни
© REUTERS / JENNIFER LORENZINI
Подействуют ли вакцины на новые штаммы коронавируса – что говорят эксперты
Так, новый штамм выявили у троих жителей Сайтамы – они коллеги, посещали компанию, где ранее обнаружили инфицированного британским штаммом.

После этого Министерство здравоохранения Японии не исключило возможности формирования первого в стране очага заражения новым штаммом. Всего к настоящему времени в Японии подтверждены 64 случая заражения им.

Общее число заболевших с учетом 712 инфицированных на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у японской Йокогамы в феврале, согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, составляет 387 499. Всего в стране скончались 5688 пациентов с коронавирусом, а выздоровели около 325,5 тысячи.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Эпидемиолог – о новом штамме коронавируса: что надо знать
Лаборатории Молдовы не могут определить "британский" штамм коронавируса
Ученый объяснила, почему новый штамм коронавируса более заразен


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Французская модель Матильда Шаруэ представляет коллекцию итальянского дизайнера Sofia Crociani на Paris Haute Couture Fashion Week
Модные тренды сезона 2021: дизайнеры представили новинки в Париже
Counter-Strike по-молдавски: подготовка бойцов Fulger
Counter-Strike по-молдавски: подготовка бойцов Fulger – видео
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться