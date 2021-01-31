В Японии нашли очаг инфицирования британским штаммом коронавируса

Всего к настоящему времени в Японии подтверждены 64 случая заражения британским штаммом коронавируса.

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. В Министерстве здравоохранения Японии сообщили об обнаружении британского штамма коронавирусной инфекции еще у пятерых граждан, живущих в Токио и соседней с ним префектуре Сайтама, пишет издание "Никкэй".

Так, новый штамм выявили у троих жителей Сайтамы – они коллеги, посещали компанию, где ранее обнаружили инфицированного британским штаммом.

После этого Министерство здравоохранения Японии не исключило возможности формирования первого в стране очага заражения новым штаммом. Всего к настоящему времени в Японии подтверждены 64 случая заражения им.

Общее число заболевших с учетом 712 инфицированных на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у японской Йокогамы в феврале, согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, составляет 387 499. Всего в стране скончались 5688 пациентов с коронавирусом, а выздоровели около 325,5 тысячи.

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