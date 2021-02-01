Вывод ученых: у тяжело переболевших COVID-19 есть иммунитетное преимущество

В ходе эксперимента ученые проверили экспрессию отдельных генов более чем 80 тысяч CD8+Т-клеток – иммунных клеток, разрушающих пораженные клетки.

КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. Люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, могут иметь более сильную и долгосрочную иммунную защиту от повторного заражения. К такому выводу пришли ученые Института иммунологии Ла-Хойи.

Специалисты проанализировали образцы крови 39 человек с COVID-19 и десяти тех, кто не перенес заболевание – их образцы были взяты еще до пандемии.

Так, ученые проверили экспрессию отдельных генов более чем 80 тысяч CD8+Т-клеток – иммунных клеток, разрушающих пораженные клетки. Их "память" важна для защиты организма от повторного инфицирования.

Легкая форма заболевания была у 17 человек, их не госпитализировали, еще 13 оказались в медучреждении, а девять поместили в реанимацию. Исследователи обнаружили, что пациенты с более легкой формой имели более слабые ответы CD8+Т-клеток в отличие от тяжелобольных.

Соавтор исследования Кристиан Оттенсмайер подчеркнул, что связь между работой Т-клеток и серьезностью протекания заболевания все же существует. Эксперимент показал, что CD8+Т-клетки у людей с легкой формой COVID-19 имеют признаки "истощения" Т-лимфоцитов: клетки получают настолько сильную стимуляцию иммунной системы для борьбы с вирусами, что становятся менее эффективными. Т-клеточное истощение у людей с легкой формой коронавируса способно снизить их шансы на приобретение долгосрочного иммунитета.

Результаты исследования предполагают, что люди с тяжелым случаем COVID-19 могут иметь более сильный и долгосрочный иммунитет. Это, по словам соавтора исследования Пандурангана Виджаянанда, подчеркивает разнообразие того, как люди реагируют на SARS-CoV-2.

Ученые также планируют оценить Т-клетки в тканях легких, чтобы увидеть, как они реагируют на вирус.

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