Медведев – о прививке от коронавируса и безопасности российских вакцин

Россия оценивает вакцины, как и любые другие страны, по принципам эффективности и безопасности, заявил Дмитрий Медведев.

КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. Российские вакцины от коронавируса прошли апробацию и признаны безопасными, их следует применять, на это делается основной упор. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, пишет РИА Новости.

По его словам, в РФ оценивают вакцины, как и любые другие страны, по принципам эффективности и безопасности. Медведев также напомнил о российских вакцинах "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и Центра имени Чумакова.

"Они все разные с точки зрения их биологических компонентов и тех средств доставки противодействия вирусу, которые используются. Напомню, что "Спутник V" основан на использовании аденовирусов, причем двух разных компонентов, а "ЭпиВакКорона" – там синтезированный белок специальный, по сути представляющий из себя кусочки, нарезку отдельных элементов этого коронавируса, наиболее важных, для того, чтобы у человека сформировался иммунитет", - сказал Медведев.

Вакцина Центра имени Чумакова, по его словам, самая классическая, поскольку представляет собой инактивированный SARS COVID-19, то есть вирус атипичной пневмонии коронавирусной, и работает по тем принципам, по которым работают вакцины уже 200 лет.

"У нас эти вакцины прошли апробацию, они признаны безопасными, и они должны применяться, и на это мы делаем основной упор", - добавил зампредседателя Совбеза.

Кроме того, Медведев также сообщил, что привился одной из российских вакцин, перенес вакцинацию легко, а также посоветовал проконсультироваться с врачом перед выбором одного из трех российских препаратов.

"Я провакцинировался уже месяца два назад... Одной из российских вакцин. Почему я именно так говорю? Чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой", - сказал он.

По мнению Медведева, вакцинация – индивидуальная история: надо кровь сдать, понять, в каком состоянии и в каком иммунном статусе пребывает организм.

"Поэтому все наши вакцины эффективны и дееспособны, но если выбирать какую-то, нужно проконсультироваться с врачом, говорю абсолютно прямо и откровенно. Но сделать это надо", - отметил зампредседателя Совбеза РФ.

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