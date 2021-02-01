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Юстиция

В РФ рассматривают возможность создания российского суда по правам человека

© CC0 / Pixabay / succo
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210201/33449032/v-rf-rassmatrivayut-vozmozhnost-sozdaniya-rossiyskogo-suda-po-pravam-cheloveka.html

Ответственными за выполнение распоряжения Владимира Путина назначены председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев и министр юстиции Константин Чуйченко.

КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил Верховному суду и Министерству юстиции проработать вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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"Рекомендовать Верховному суду Российской Федерации: рассмотреть совместно с Министерством юстиции Российской Федерации вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека и представить при необходимости соответствующие предложения", - говорится в поручении.

Срок выполнения поручения – до 1 июня. Ответственными за выполнение распоряжения назначены председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев и министр юстиции Константин Чуйченко.

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