В России введут дополнительные требования к зарубежным IT-компаниям

Российский президент Владимир Путин поручил представить предложения по дополнительным требованиям к зарубежным IT-компаниям, работающим в Рунете.

КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Иностранным IT-компаниям, ведущим свою деятельность в российском сегменте интернета, будут предъявлены дополнительные требования.

По поручению президента России администрация Кремля совместно с кабмином должны подготовить разработку ряда дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, работающим в Рунете, сообщает РИА Новости.

Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля в понедельник.

"Администрации президента РФ подготовить совместно с правительством РФ и представить предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории РФ", – говорится в поручении.

Определен также и срок выполнения поручения – до 1 августа. Ответственными за его выполнение назначены руководитель администрации президента России Антон Вайно и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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