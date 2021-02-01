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В России введут дополнительные требования к зарубежным IT-компаниям

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210201/33449738/v-russia-vvedut-dopolnitelnye-trebovaniya-k-zarubezhnym-it-kompaniyam.html

Российский президент Владимир Путин поручил представить предложения по дополнительным требованиям к зарубежным IT-компаниям, работающим в Рунете.

КИШИНЕВ, 1 фев – Sputnik. Иностранным IT-компаниям, ведущим свою деятельность в российском сегменте интернета, будут предъявлены дополнительные требования.

Покровский собор и Спасская башня Кремля.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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По поручению президента России администрация Кремля совместно с кабмином должны подготовить разработку ряда дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, работающим в Рунете, сообщает РИА Новости.

Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля в понедельник.

"Администрации президента РФ подготовить совместно с правительством РФ и представить предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории РФ", – говорится в поручении.

Определен также и срок выполнения поручения – до 1 августа. Ответственными за его выполнение назначены руководитель администрации президента России Антон Вайно и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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